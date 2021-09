Kaltenkirchen

Mit dem SV Todesfelde steht auch der letzte Teilnehmer im Halbfinale des Segeberger Fußball-Kreispokals fest. Die Mannschaft von Teamchef Sven Tramm gewann im Viertelfinale bei der FSG Kaltenkirchen überlegen mit 8:0 (4:0). Der Titelverteidiger gastiert in der Runde der letzten Vier am 28. September beim Landesligisten SSC Phoenix Kisdorf. Der zweite Endspielteilnehmer wird zwischen dem SV Wahlstedt (Kreisliga) und dem SV Henstedt-Ulzburg (Landesliga) ermittelt.

FSG Kaltenkirchen ohne jede Siegchance

„Wir haben es phasenweise ganz gut gemacht“, sagte FSG-Trainer Martin Genz trotz der acht Gegentore. „Unter dem Strich besaßen wir aber keine Chance. Den Klassenunterschied von der Verbands- zur Oberliga haben wir deutlich zu spüren bekommen.“

In den ersten 20 Minuten arbeiteten die Genz-Schützlinge diszipliniert und engagiert die Todesfelder Angriffe ab. Als sich dann aber mit zunehmender Spielzeit mehr Räume für die Tramm-Schützlinge boten, war das Tempo von Henrik Sirmais, Rafael Krause oder Til Weidemann kaum noch zu verteidigen. Krause eröffnete den Torreigen mit einem Hattrick zur 3:0-Führung (22./32./33.), Emanuel Bento (45.) sorgte für den 4:0-Halbzeitstand.

Rafael Krause war nicht zu stoppen

„Unsere Rückwärtsbewegung war nicht immer gut“, monierte Genz. „Rafael Krause haben wir gar nicht in den Griff bekommen.“ Niklas Stehnck (48.) und Til Weidemann (53.) erhöhten auf 6:0. Zweimal wurde es auch vor dem Tor von Todesfeldes Torhüter Lukas Benner gefährlich. Der Keeper entschärfte die Gelegenheiten von Vincent Niemeyer und Daniel Owusu Agyei. Arne Böttcher (69.) mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Todesfelder und Dennis Studt (86.) sorgten für die weiteren Tore.

FSG Saxonia nach 9:8 n. E. im erstmals im Kreispokalfinale

Spötter meinen noch heute, dass der Ball immer noch nicht wieder aufgetaucht ist: 1976 jagte Uli Hoeneß seinen Elfmeter in den Nachthimmel von Belgrad und machte somit indirekt die Tschechoslowakei zum Europameister. Um einiges unbedeutenderes und doch ähnliches widerfuhr den Fußballern der FSG Saxonia. Die spielten im Halbfinale des Kreispokals des KFV Holstein (Plön/Neumünster) beim Verbandsliga-Rivalen TSV Plön. Nach 120 Minuten und den Toren von Bastian Heinrich (24.), Jan Olaf Muhs (45.+4) und Nicolai Steffen (99.) für die FSG sowie Jonethan Elsner (26.), Tim Joneleit (29.) und Nico Kocks (111.) für den TSVP stand es 3:3. Im Entscheidungsschießen trafen die Saxonen Muhs, Tobias Jantzen, Jonas Griese, Erik Reichelt, Tim Wedemeyer und Elias Laizer. Plöns Thilo Schmidt ballerte seinen Versuch in die Dunkelheit über dem Schifsthal-Stadion und sorgte dafür, dass die FSG erstmals in ihrer Historie in das Kreispokalfinale einzog. Dort treffen die Schützlinge von Trainer Ralf Hartmann auf den Sieger der Partie VfR Neumünster gegen PSV Neumünster.

Von Markus Weber und Nils Göttsche