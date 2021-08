Das Landesliga-Kreisderby zwischen den Fußballern des TuS Hartenholm und des SSC Phoenix Kisdorf bot alles, was den Fußball so populär macht – rassige Zweikämpfe, fünf Tore und Spannung bis zur letzten Aktion. Am Ende herrschte auf Hartenholmer Seite purer Jubel und bei den Kisdorfern Frust.