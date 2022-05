Kreis Segeberg

Der Druck des Siegen-Müssens wächst für die Fußballer des TuS Hartenholm. „Jetzt haben wir nur noch drei Endspiele und müssen zwei davon gewinnen“, skizziert Trainer Martin Genz die Ausgangslage für sein Team. Das hatte im Nachholspiel gegen Grün-Weiß Siebenbäumen deutlich mit 0:4 (0:3) verloren und bleibt Schlusslicht der Landesliga Holstein. „Im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Henstedt-Ulzburg zählt für uns nur ein Sieg, damit wir nicht in eine Situation kommen, in der wir von anderen abhängig sind“, fordert Genz. Zwei Zähler trennen seine Elf vom rettenden Ufer. Die wären mit einem Dreier wett gemacht und dann hätte der TuS immer noch eine Partie mehr in der Hinterhand.

Die Begegnung beim Tabellenzweiten war bereits die vierte in den vergangenen zehn Tagen für die Hartenholmer. Was sich während der 90 Minuten auch bemerkbar machen sollte. „Die Jungs spielen seit Wochen am Anschlag und sind immer mit einer 100-prozentigen Einstellung bei der Sache“, übte der 35-Jährige nur moderat Kritik an seinen Kickern. „Dass da der Kopf auch schon mal müde wird, ist nur zu menschlich.“

TuS Hartenholm mit schnellen Ballverlusten

Dennoch hatte der Trainer nach einer durchaus vielversprechenden Anfangsphase viele Dinge gesehen, die ihm missfallen hatten. Da war zum Beispiel das viel zu überhastete Handeln seiner Schützlinge bei eigenem Ballbesitz. „Wir waren hektisch am Ball“, schilderte er. Schnelle Ballverluste folgten daraus, wodurch der Druck auf das von Nico Jeschke gehütete Tor immer größer wurde. Und dann schlichen sich auch noch Stellungsfehler in der TuS-Hintermannschaft ein, die Veysi Kurt (26./34.) mit einem Doppelschlag zur grün-weißen 2:0-Führung bestrafte. Andreas Paulsen (40.) erhöhte noch vor dem Seitenwechsel. „Da war die Messe für uns gefühlt schon gelesen“, stöhnte Martin Genz.

Immerhin konnte der Trainer seinen Fußballern attestieren, dass sie nach dem Wiederanpfiff sich „bissiger und griffiger“ in den Zweikämpfen präsentierten. Aber um eine Wende zu erzwingen oder den Aufstiegsaspiranten noch einmal in Verlegenheit zu stürzen, dafür reichten die fußballerischen Mittel des TuS nicht. Stattdessen setzte Ugur Dagli (77.) den Schlusspunkt, was Hartenholms Coach zu einem ernüchternden Resümee verleitete: „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“

Lesen Sie auch Ballermann-Party im August auf dem Flugplatz Hartenholm

SV Henstedt-Ulzburg am Sonntag in Hartenholm

Am Sonntag gastiert mit dem SV Henstedt-Ulzburg ein Kontrahent auf dem Sportplatz am Timm-Schott-Weg, der noch eine Minimalchance auf Rang zwei und den Aufstieg in die Oberliga besitzt. „Der SVHU verfügt über eine kompakte und disziplinierte Mannschaft, die sehr stark im Gegenpressing agiert“, weiß Genz um die Qualitäten beim Kreisrivalen, der das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden hatte. „Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen müssen, um bestehen zu können.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittelfeldspieler Mirco Schulz wird seinen Hartenholmern aus privaten Gründen fehlen, hinter den Einsätzen der angeschlagenen Jan-André Sievers und Robert Wasner steht noch ein dickes Fragezeichen. Nicht mehr zum Kader des TuS zählen Jan Bazouaa und Jean Jules Ebanda.