Die Fußballer des TuS Hartenholm haben die große Chance vergeben, in der Staffel Holstein der Landesliga auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Nach langer Führung kassierte die Elf von Trainer Martin Genz im Kellerduell gegen den Breitenfelder SV eine 1:2 (1:0)-Niederlage und ist stärker vom Abstieg bedroht denn je. Fünf Punkte klaffen zwischen den Hartenholmern und dem Team aus Breitenfelde. „In nicht einmal fünf Minuten haben wir alles verspielt“, ärgerte sich Genz. „Es war nicht der Fußballgott, der gegen uns war. Wir sind ganz allein an uns selbst gescheitert.“ Seine Spieler und er klammern sich nun an eine Hoffnung: Sie haben noch drei Spiele mehr als die Breitenfelder auszutragen.

Weil sich Robert Wasner und Riklef Christiansen nach einer Corona-Infektion spielbereit gemeldet hatten, konnte Genz seine favorisierte Dreierkette aufbieten, die Vincent Niemeyer komplettierte. Gestützt auf eine sattelfeste Defensive kontrollierten die Hartenholmer die Begegnung. Nach einem Schuss von Maximilian Kokot (3.) verhinderte die Unterkante der Latte die frühe Führung für die Platzherren.

Die geduldig blieben, Torchancen herausspielten und vergaben, ehe sie in der 44. Minute zum längst überfälligen 1:0 kamen. BSV-Keeper Torben Brettschneider konnte einen Schuss von Malte Delfs parieren. Maximilian Kokot war hellwach und schoss den Abpraller per Fallrückzieher in die Maschen.

Timo Novak schießt aus wenigen Metern am Tor vorbei

„Wir spielen stark und hätten ein 3:0 oder 4:0 vorlegen müssen“, kritisierte Genz auf dem Weg in die Kabine die Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang nahm die Hektik zu. Dass Abwehrchef Wasner (55.) mit einer Muskelverletzung vom Platz musste, tat dem Spiel der Genz-Elf nicht gut, die trotzdem durch Timo Novak (64.) die Großchance zum 2:0 hatte. „Wir haben alle bereits gejubelt, aber nach einer überragenden Kombination hat Timo aus wenigen Metern am Tor vorbeigeschossen“, stöhnte Genz.

Breitenfelde erhöhte das Risiko. Großes Glück für die Gastgeber, dass Max Zastrow (71.) den Ball für seinen geschlagenen Schlussmann Nico Jeschke von der Linie schlagen konnte. Kokot (72.) hätte die Nerven der Hartenholmer beruhigen können, scheiterte jedoch an Brettschneider. Für die es danach ganz böse wurde. Novak verlor im Mittelfeld einen hart geführten Zweikampf. „Ich denke, es war ein Foul an Timo“, bewertete Genz die Situation. „Aber was dann kam, hätten wir verhindern müssen.“

Es folgte ein weiter Schlag in Richtung TuS-Tor. Keeper Nico Jeschke ließ den Ball abklatschen, Mike Ehlers (76.) nahm das Geschenk dankend an. Eine Minute später bewerteten die Hartenholmer erneut einen Zweikampf anders als Schiedsrichter Lennart Kunde. „Das war kein Foul von Niemeyer, sondern eine Schwalbe des Breitenfelders“, grantelte Genz. Niemeyer konnte sich nicht beruhigen, textete und holte sich die Ampelkarte ab. Er hatte den Platz kaum verlassen, da schlug der Freistoß von Ehlers (78.) zum 1:2 im Torwarteck ein.

TuS Hartenholm: Nico Jeschke – Riklef Christiansen, Robert Wasner (55. Max Zastrow), Vincent Niemeyer – Malte Delfs (82. Jean Jules Ebanda), Christian Voigt, Mirco Schultz, Edi Sheqiri (72. Finn Ilse) – Jan Sievers, Timo Novak (82. David Schmuck) – Maximilian Kokot.

Tore: 1:0 (44.) Maximilian Kokot, 1:1 (76.), 1:2 (78.) Mike Ehlers.

Bes. Vorkommnisse: Ampelkarten wegen Meckerns für Vincent Niemeyer (77.) und Co-Trainer Oliver Hallerberg (90.+2, beide TuS Hartenholm)

SR: Lennart Kunde (TSV Kappeln); Z: 110.