Was Ralf Kressin und Lasse Ludwig ihren Spielern vor dem Anpfiff gesagt und mit auf den Weg gegeben haben, ist nicht bekannt. Es müssen aber auf jeden Fall die richtigen Worte gewesen sein, die die beiden Interimstrainer, die das Team nach der Freisetzung von Kay Beuck betreuten, gefunden hatten. Wie entfesselt legten die Fußballer des Leezener SC im Verbandsliga-Heimspiel gegen den TSV Bargteheide los. So, als ob sie alle Fehlleistungen der vergangenen Wochen binnen kürzester Zeit würden gerade rücken wollen. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals nach zehn Minuten bereits mit 3:0 geführt haben“, frohlockte der LSC-Obmann Sascha Lüthjens, der die Trennung von Beuck vollzogen und erklärt hatte. „In der Anfangsphase hat wirklich alles geklappt.“ Und auch danach. Nach 90 Minuten hatten die Leezener mit 5:1 (4:0) gewonnen, die Abstiegsränge verlassen und ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf von sich gegeben. Lüthjens: „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt der Partie das Gefühl, dass heute etwas schiefgehen könnte.“

Leezener Leistungsexplosion unerklärlich

Die Begegnung hatte noch gar nicht richtig begonnen, da war sie schon entschieden. Marc Kuhlmann (4.), Nick Rohlfshagen (8.) und Tobias Neumann (10.) schossen die Blau-Weißen früh auf die Siegerstraße, von der sie sich auch nicht mehr abdrängen ließen. Kuhlmann (40.) und Mohssine Zaifri (80.), bei einem Gegentor von Lirim Dervishi (90.+1), sorgten für den Endstand und auch ein bisschen für ungläubige Gesichter bei den Fans und Verantwortlichen des LSC. „Eine Erklärung für diese Leistungsexplosion habe ich nicht“, gestand auch Lüthjens. „Manchmal geht es einfach so.“

Marco Heß übernimmt Traineramt

Seit Beginn dieser Woche sind Kressin und Ludwig wieder in die zweite Reihe bei den Leezener getreten. Marco Heß hat das Amt des Cheftrainers übernommen. „Toll, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt“, sagte der 40-Jährige, der in seiner zweiten Saison beim LSC aktiv ist. Davor gehörte Heß rund 20 Jahre dem Nachbarn SV Todesfelde an. Dort spielte der B-Lizenz-Inhaber in der ersten und zweiten Mannschaft, war als Assistenztrainer in der Reservemannschaft tätig sowie für die Dritte verantwortlich.

Schwung mit in restliche Spiele nehmen

Der verheiratete Vater von zwei Kindern kennt nicht nur sein ehemaliges A-Klassen-Team aus dem Eff-Eff, sondern weiß auch über die erste LSC-Vertretung bestens Bescheid. „Wir haben ja auch parallel trainiert“, begründet Heß. Personelle Rochaden zwischen zweiter und erster Garnitur plant der kaufmännische Angestellte nicht. Vielmehr ist er fest davon überzeugt, dass in seiner neuen Mannschaft genügend Potenzial vorhanden ist, um den Klassenerhalt frühzeitig klarzumachen. „Der eine oder andere Spieler weiß gar nicht, wie gut er eigentlich ist“, sagt Marco Heß. Mit einer guten Ansprache will er der Mannschaft neues Selbstvertrauen implantieren und so in den Spielen vor der Winterpause noch möglichst viele Punkte sammeln. „Wir wollen den Schwung aus den Spielen gegen den SC Rönnau 74 (2:2, die Red.) und den TSV Bargteheide mitnehmen. Dort hat die Mannschaft bewiesen, dass sie besser ist als der Tabellenstand es aktuell aussagt.“

Weiterhin spielten in der Südstaffel der Verbandsliga: SV Todesfelde II – SSV Pölitz 3:1 (Tore: Philipp Möller, Bendix Tietz, Manuel Carvalho/Ferry Peters), SC Rönnau 74 – SSC Hagen-Ahrensburg 1:2 (Janick Loose/Kevin Schmidt, Rico Pohlmann).

Oststaffel: FSG Saxonia – TSV Plön 0:1 (Tor des Tages: Sören Balk).