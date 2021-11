Todesfelde

Niklas Stehnck steht nicht unter Verdacht, ein Fußball-Feingeist zu sein. Ob in der Innenverteidigung oder auf der Sechserposition: Der 24-Jährige vom Südstaffel-Oberligisten SV Todesfelde räumt kompromisslos auf. Doch wer denkt, Stehnck würde nur Fußball arbeiten, sollte genauer hinschauen. Er ist durchaus technisch beschlagen und streut den einen oder anderen Geniestreich ein. Wie im Finale des Hallenmasters 2020, als er mit einem Traumtor zum 3:1-Endstand gegen den SC Weiche Flensburg 08 den Titelgewinn seiner Mannschaft besiegelte. Am Sonnabend spielen die Todesfelder darum, am 8. Januar erneut in der Kieler Wunderino-Arena antreten zu dürfen. Ab 13.30 Uhr geht es in Eutin gegen den Nord-Oberligisten TSV Bordesholm um das achte und letzte Masters-Ticket.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Niklas Stehnck ist in Todesfelder Hierachie gestiegen

„Das wird kein Spaziergang“, sagt Stehnck, der in der Todesfelder Hierarchie mittlerweile hinter Luca Sixtus und Kai-Fabian Schulz zum dritten Kapitän aufgestiegen ist. „Die Bordesholmer werden auch ordentlich Bock auf das Masters haben. Sie sind schwer zu bespielen und werden alles raushauen, was geht.“

Langer Anfahrtsweg schreckt Stehnck nicht

Der Kattendorfer Stehnck, der im SC Kisdorf, beim SV Henstedt-Ulzburg sowie in der U 19 der SG Trave 06 ausgebildet wurde, ist im SV Todesfelde fest verwurzelt. „Ich wohne inzwischen in Elmshorn und absolviere ein duales Studium, aber trotz der 45 Minuten pro Tour zum Training habe ich über einen Vereinswechsel kein einziges Mal nachgedacht“, betont Stehnck. „Die Jungs sind mir ans Herz gewachsen, aber auch die vielen Erfolge, die wir zusammen feiern konnten, haben das Team und die Fans zusammengeschweißt.“

Lesen Sie auch SHFV-Ehrenpräsident Meyer über die Vergangenheit und Zukunft

SV Todesfelde hat sich ein Standing erspielt

Zuletzt wirkte es so, als würde es den Todesfeldern an Frische fehlen. „Bedingt durch viele Pokalspiele hatten wir beinahe drei Monate Vorbereitung auf die Punktrunde. Die Sache zieht sich in die Länge, aber ich glaube nicht, dass wir müde sind“, sagt Stehnck. „Wir haben uns ein solches Standing erarbeitet, dass jeder Gegner eine Schippe drauflegt, um uns zu schlagen. Das macht alle Spiele schwierig und anstrengend. Dennoch haben wir viel mehr Bock zu kicken, als wie während der langen Corona-Pausen nur ab und zu joggen zu gehen.“

„Deathfield“ ist Titelverteidiger in Kiel

Nicht nur Bordesholm, auch „Deathfield“ wird also Vollgas geben, um sich für Kiel zu qualifizieren. „Jedes Mal, wenn wir dabei gewesen sind, haben unsere Fans und wir das Masters zu einem großartigen Event gemacht. Weil das Turnier 2021 ausfallen musste, sind wir Titelverteidiger. Das macht es nur noch wichtiger, dass wir uns das Ticket sichern“, sagt Stehnck, der für den möglichen Masters-Kader gesetzt sein dürfte.

Kai-Fabian Schulz kehrt wieder zurück

Spielt er draußen auf dem Feld eigentlich lieber in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld? „Ich bin auf der Sechs groß geworden“, verrät Stehnck. „Ganz hinten zu spielen und entspannt zu verteidigen, ist zwischendurch aber auch mal nicht schlecht. Da musst du weniger laufen und kannst viel mit Auge regeln, wie es unsere Routiniers Kai Schulz und Christian Rave perfekt vormachen.“ Auch, weil Schulz seine Rotsperre abgesessen hat, dürfte Stehnck gegen Bordesholm im Mittelfeld auflaufen. Und da für den Startplatz beim Masters für zwei rackern.