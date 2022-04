In einem Nachholspiel der nördlichen Vorrundenstaffel der Fußball-Oberliga besiegte der Eckernförder SV den TSB Flensburg mit 1:0. Durch den Sieg sicherte sich die Haberlag-Elf nachträglich auch die Meisterschaft in der Nordstaffel. Zudem bleibt der ESV Tabellenzweiter in der Aufstiegsrunde.