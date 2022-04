Todesfelde

Auf die 5:1-Gala beim SV Eichede folgte eine krachende Bruchlandung: Die Fußballer des SV Todesfelde kassierten beim Eckernförder SV eine 0:3 (0:2)-Niederlage und verpassten den eigentlich geplanten Sprung an die Spitze der Oberliga. Stattdessen überflügelten die Eckernförder den spielfreien SV Eichede und grüßen vom Platz an der Sonne. Die Todesfelder verharren auf dem dritten Platz. Eine schnelle Wiedergutmachung für die Pleite wird es nicht geben. Das für Mittwoch, 27. April, angesetzte Spiel der Elf von Trainer Sven Tramm gegen Inter Türkspor ist aufgrund von Corona-Infektionen bei den Kielern abgesagt worden.

„Das war ein rabenschwarzer Tag“, kommentierte Tramm die klare Niederlage. „Eckernförde hat das konsequent ausgenutzt. Der Gegner hat uns mit einfachem Fußball verdient besiegt.“ Irgendwie, so Tramm, habe er es geahnt: „Ich habe nach dem tollen Spiel in Eichede ständig betont, dass wir noch lange nicht Meister sind. Auch wir können patzen – das hat man heute gesehen.“

Das Führungstor für Eckernförde war ein Glückstreffer. Jannes Mohr rutschte in der 9. Minute eine Flanke über den Schlappen. Als Bogenlampe senkte sich der Ball über den machtlosen SVT-Keeper Fabian Landvoigt ins Netz. Die Reaktion der Todesfelder auf den Rückstand stimmte. Die Tramm-Truppe machte Druck, Rafael Krause, Marco Pajonk und Morten Liebert verpassten den Ausgleich.

Torjäger Liebert drohte Platzverweis

Stattdessen fiel das 0:2. Im Mittelfeld ging ein Zweikampf verloren. Malte Clausen (34.) wurde auf der verwaisten linken Abwehrseite des Tramm-Teams steil geschickt und traf mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Tramm reagierte in der Halbzeit. Niklas Stehnck sollte das zentrale Mittelfeld stabilisieren. Im Angriff ersetzte Dennis Studt Torjäger Morten Liebert. Grund für den Wechsel: Liebert stand am Rand des Platzverweises. Defensiv standen die Todesfelder im zweiten Durchgang deutlich stabiler. Aber der viele Ballbesitz war nicht mehr als eine Scheinüberlegenheit.

„Die Jungs haben alles probiert, aber es ist uns nicht gelungen, zwingend zu werden. Es gibt solche Tage“, nahm Tramm seine Mannschaft in Schutz, die mit dem 0:3 endgültig geschlagen war. Ole Altendorf (61.) traf für den ESV mit einem abgefälschten Schuss.

Beim Eckernförder SV passte alles

„Beim ESV passte alles, bei uns heute nichts“, sagte Tramm. „Wir müssen aus diesem Spiel unsere Lehren ziehen und dann neu angreifen.“ Der Neversdorfer hätte gern am Mittwoch gegen Inter Türkspor gespielt, um den schwachen Auftritt in Eckernförde vergessen zu lassen. „Stattdessen droht uns wieder einmal eine Pause“, erklärte Tramm. „Wir sollten zweimal nacheinander gegen die Kieler antreten. Aber nachdem sie nach dem Eichede-Spiel auch bei uns für Mittwoch abgesagt haben, bin ich gespannt, ob die Partie am kommenden Sonntag in Kiel ausgetragen wird.“

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Til Weidemann (67. Christian Jaacks), Deniz Hasan Yilmaz, Kai-Fabian Schulz, Christian Rave, Tarek Blohm (46. Niklas Stehnck) – Mats Klüver (57. Luca Sixtus), Emanuel Bento (70. Sören Gelbrecht) – Rafael Krause, Marco Pajonk – Morten Liebert (46. Dennis Studt).

Tore: 0:1 (9.) Jannes Mohr, 0:2 (34.) Malte Clausen, 0:3 (61.) Ole Altendorf.

SR: Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau).

Z: 180.