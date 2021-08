Todesfelde

Es war ein umkämpftes Oberligaspiel. Aber am Ende jubelten die Fußballer des SV Todesfelde über ein 4:2 (2:1) gegen den ebenfalls zum Favoritenkreis zählenden Oldenburger SV. „Wir hatten die deutliche höhere Zahl an klaren Chancen. Aber wenn die nach der Pause optisch überlegenen Oldenburger angegriffen haben, hatte ich immer das doofe Gefühl, dass es in unserem Kasten klingeln könnte“, sagte Teamchef Sven Tramm. „Unter dem Strich muss ich aber sagen, dass es unsere Mannschaft mit den vielen unerfahrenen Spielern gegen den offensiv sehr gefährlichen OSV richtig gut gemacht hat.“

Neue Dreierkette funktionierte

Tramm musste wie befürchtet auf seine angeschlagenen Abwehrroutiniers Christian Rave (Adduktoren) und Kai-Fabian Schulz verzichten. An der Seite von Niklas Stehnck bildeten Deniz Yilmaz und Luca Reimers die Dreierkette.

Das Fehlen von Tarec Blohm (im Training an der Schulter verletzt) spülte Rafael Krause auf die linke Außenbahn. Emanuel Bento fehlte im Kader, um bei der Geburt seines Nachwuchses dabei zu sein.

In der elften Minute legten die Todesfelder nach einer Standardsituation vor. Til Weidemann war nach einem Eckball von Luca Sixtus mit dem Kopf zur Stelle. Marco Pajonk, der nach einer Blinddarm-OP auf der Suche nach seiner Topform ist, hätte den zweiten Treffer nachlegen können, ja sogar müssen. Die Freistoßflanke von Rafael Krause kam perfekt, aber Pajonks (19.) Kopfballaufsetzer aus Nahdistanz sprang über die Querlatte.

Pajonk fleißig, aber glücklos

Bei zwei weiteren Möglichkeiten scheiterte der fleißige Pajonk an OSV-Torwart Felix Prokoph. Den Oldenburgern genügte ein weiter Schlag, um den Ausgleich einzuleiten. Daniel Junge (33.) entwischte der SVT-Abwehr und ließ Keeper Fabian Landvoigt keine Abwehrchance.

In der 36. Minute schoss Morten Liebert den Ball an die Hand von OSV-Spieler Lion Glosch. Den ebenso umstrittenen wie von Liebert schwach getretenen Strafstoß parierte Prokoph. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte holte Prokoph den Richtung Eckfahne abdrehenden Torjäger völlig übermotiviert von den Beinen. Liebert (45.+2) selbst trat erneut an und verwandelte diesmal sicher.

Als Liebert (57.) nach brillanter Vorarbeit von Krause den Ball zum 3:1 ins leere Tor köpfte, sprach nicht mehr viel für die Gäste. Die sich aber mit dem 2:3 durch Kaps (61.) umgehend zurückmeldeten. Weil sich Reimers die Ampelkarte einhandelte, spielten die Tramm-Schützlinge ab der 72. Minute in Unterzahl. Der Vorteil des OSV war dahin, als auch Glosch (84.) mit gelb-rot vom Rasen musste und sich zu allem Überfluss bei seiner Attacke an Weidemann eine Knieverletzung zuzog.

Klüver gegen die alten Kameraden

Die Schlussphase ging an die Todesfelder. Mats Klüver, bis vor dieser Saison ein Oldenburger, köpfte an die Querlatte. „Das Wiedersehen mit den Jungs hat mich sehr gefreut“, sagte der Mittelfeldspieler. „Aber auch dem Platz waren alle Freundschaften vergessen.“ Klüver fühlt sich in seinem neuen Klub pudelwohl. „Dass ich gleich nach dem Wechsel so viel Einsatzzeit bekomme, ist klasse“, erklärte der 22-Jährige. „Der Trainer baut auf mich und ich versuche, das Vertrauen zurückzuzahlen. Meine Leistungen waren bisher okay, aber es geht noch viel mehr!“

Krause (90.) verpasste frei vor Prokoph die Entscheidung. Für die schließlich Christian Jaacks sorgte, der am Ende eines mustergültigen Konters die Vorarbeit des ebenfalls erst kurz zuvor eingewechselten Dennis Studt mit dem Tor zum 4:2 veredelte.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Deniz Yilmaz, Niklas Stehnck, Luca Reimers – Henrik Sirmais, Mats Klüver (90. Christian Jaacks), Luca Sixtus, Til Weidemann, Rafael Krause (90. Dennis Studt) – Morten Liebert (75. Finn-Mattis Holm), Marco Pajonk (67. Sören Gelbrecht).

Tore: 1:0 (11.) Weidemann, 1:1 (33.) Junge, 2:1, 3:1 (45.+2) Liebert, 3:2 (61.) Kaps, 4:2 (90.+4) Jaacks.

Bes. Vorkommnisse: Ampelkarten für Reimers (72., SV Todesfelde) und Glosch (86., Oldenburger SV).

SR: Lukas Koch (TSV Süderbrarup); Z: 202.