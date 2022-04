Fußball-Oberliga: SV Todesfelde steht vor zwei Hammerspielen

Todesfelde

Die Corona-Infektionswelle erwischte die Fußballer des SV Todesfelde und führte dazu, dass der Oberligist seit dem 3:0 am 6. März bei Preußen Reinfeld kein Spiel mehr bestritt. Die Elf von Trainer Sven Gramm musste ihren Start in die Meisterrunde mehrfach verschieben. Wie fit sind die Spieler, die eine Corona-Erkrankung hinter sich haben? Und wie schnell findet die Mannschaft zu ihrem Spielrhythmus zurück? Zeit, langsam Fahrt aufzunehmen, gibt es nicht. Über Ostern warten zwei Hammerspiele auf das Todesfelder Team, das sich vorgenommen hat, am Ende der Runde in die Qualifikation zur Regionalliga Nord einzuziehen. Am Sonnabend kommt der TSB Flensburg in den Joda-Sportpark, am Ostermontag tritt die Tramm-Truppe beim SV Eichede an. Beide Partien werden um 14 Uhr angepfiffen.

„Lange war nichts, dann hat uns Corona voll erwischt“, sagt Tramm. „Wir hatten mehrere Wochen lang nur zwischen acht und zwölf Spieler auf dem Trainingsplatz. Viel machen ließ sich da nicht. Es ging vor allem darum, die Jungs bei Laune zu halten. Als Wettkampfsportler ist es frustrierend, wenn ein Spiel nach dem anderen ausfällt.“

Mittlerweile haben fast alle Corona-Infizierten das ärztliche Okay bekommen, auf dem Platz Vollgas zu geben. „Uns war es ganz wichtig, dass sich die Jungs beim Facharzt untersuchen lassen, bevor wir sie wieder spielen lassen“, erklärt Tramm, dem für den Doppelpack über Ostern auf dem Papier eine starke Truppe zur Verfügung steht. Es fehlen nur Yannick Chaumont und Christian Jaacks (beide im Aufbautraining) sowie Sören Gelbrecht und Arne Böttcher, die im Verbandsliga-Team Spielpraxis sammeln.

Trainer Tramm sorgt sich um die Fitness

„Die Namen, aus denen wir unsere Aufstellung bauen können, lesen sich gut. Aber es bleiben Fragezeichen“, sagt Tramm. „Gelingt uns der absolute Kaltstart? Und wie lange hält die Power bei den Spielern, die aufgrund ihrer Infektion erst kürzlich auf den Trainingsplatz zurückgekehrt sind?“

Und dann sei da ja auch noch die hohe Qualität der Gegner. Die Eicheder, neben dem SV Todesfelde der Topfavorit auf den Platz in der Regionalliga-Aufstiegsrunde, feierten vor einer Woche einen schwer erkämpften 2:1-Erfolg beim TSB in Flensburg, der seit Jahren zur Oberliga-Spitzengruppe zählt. In dieser Saison sorgten die Flensburger auch im Landespokal für Schlagzeilen. Die Mannschaft erreichte mit einem 2:1 im Stadtderby gegen das Regionalliga-Spitzenteam SC Weiche Flensburg 08 das Finale. Gegner dort wird am 21. Mai Regionalligist VfB Lübeck sein.

Die Begegnung in Eichede ist ein Nachholspiel aus der Vorrunde. Im ersten Aufeinandertreffen retteten die Todesfelder im Joda-Sportpark ein glückliches 1:1. In der Nachspielzeit traf Hasan Deniz Yilmaz mit einem Sonntagsschuss aus großer Distanz zum Ausgleich.