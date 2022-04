Todesfelde

Selbst die kühnsten Optimisten dürften mit solch einem Ergebnis nicht gerechnet haben. Die nach dem Seitenwechsel furios aufspielenden Fußballer des SV Todesfelde fegten mit dem 5:1 gegen den SV Eichede den vermeintlich ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Oberliga-Titel aus dem eigenen Stadion. Zwar führen die Stormarner das Klassement trotz der hohen Klatsche weiterhin an. Doch die Schützlinge von Trainer Sven Tramm, die bisher zwei Spiele weniger als die Eicheder absolvierten, haben dank des Triumphes nun alles selbst in der Hand.

Gewinnen sie ihre restlichen Spiele, stehen sie als Meister und schleswig-holsteinischer Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga fest. Doch soweit will Coach Tramm noch nicht voraus denken. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, meint er wohlwissend, dass die nächste Partie stets die schwerste ist. So wie am Sonntag, wenn der SVT ab 15 Uhr beim Überraschungsteam vom Eckernförder SV aufläuft.

SV Todesfelde siegte 2019 mit 8:3 in Eckernförde

Im Oktober 2019 traten die Todesfelder zuletzt beim ESV an und siegten mit 8:3. „Damals haben die Eckernförder noch reichlich Lehrgeld gezahlt“, erinnert sich Tramm, der mit Blick auf die aktuelle Verfassung des nächsten Gegners zu einem ganz anderem Schluss gelangt. „Die haben in Eckernförde einen richtig guten Job gemacht und sind mittlerweile ein bärenstarker Oberligist.“

Tramms Worte werden von Fakten unterfüttert. Das Team von der Ostsee-Küste, das derzeit auf Rang zwei der Aufstiegsrunde steht, sicherte sich den Staffelsieg in der Oberliga Nord und hat sich eine Menge Respekt bei der Konkurrenz erarbeitet. „Eine kompakte wie zweikampfstarke Mannschaft, die brandgefährlich bei Standardsituationen ist“, hat der SVT-Trainer beobachtet und spricht deshalb von einer „sehr schweren Aufgabe“ für sein Team.

Jan-Luca Holst verletzt, Luca Sixtus wieder fit

Der in den vergangenen Wochen durch Corona arg dezimierte Kader der Blau-Gelben komplettiert sich nach und nach wieder. Zwar hat sich Jan-Luca Holst im Eichede-Spiel eine Verletzung zugezogen und wird ausfallen. Doch dafür rückt Kapitän Luca Sixtus wieder in den Kader. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Niklas Stehnck.

Unabhängig von der Spielklasse, in der die Todesfelder in der Saison 2022/23 um Punkte kämpfen werden, schreiten die personellen Planungen weiter voran. Finn-Mathis Holm, der zu Saisonbeginn aus der U 19 von Eintracht Norderstedt in den Joda-Sportpark gewechselt war, wird den Todesfeldern für zwei weitere Jahre erhalten bleiben. Der 19-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis 2024. Sogar für noch ein Jahr länger hat Manuel Carvalho unterschrieben. Der 18-Jährige Angreifer spielt derzeit in der U 19 der SG Trave 06 und schnupperte bereits etwas Luft im Kader des Oberligisten. Carvalho gehörte zum Aufgebot, das im Februar ein fünftägiges Trainingslager in der Türkei absolviert hatte. Dort hinterließ er anscheinend einen bleibenden wie positiven Eindruck beim Trainerteam. Dazu Sven Tramm: „Manuel ist nicht nur talentiert, sondern auch wissbegierig und will sich immer weiter verbessern. Genau solche Jungs brauchen wir.“