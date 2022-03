Todesfelde

Der seifige und holperige Trainingsplatz ließ keinen Kombinationsfußball zu. Trotzdem löste Oberliga-Spitzenreiter SV Todesfelde seine Pflichtaufgabe souverän. Die Elf von Trainer Sven Tramm setzte sich bei Preußen Reinfeld mit 3:0 (1:0) durch.

Die Todesfelder spielten ungewohnt viele lange Bälle. „Das war gewollt“, sagte Tramm. „Hinten wollten wir das Risiko so gering wie möglich halten. Das haben die Jungs richtig gut gemacht. Und vorne haben wir immer die Qualität, das eine oder andere Tor zu schießen.“

Kapitän Kai-Fabian Schulz stimmte seinem Coach zu: „Fast jeder Ball ist versprungen, dazu kamen Standprobleme. Deshalb habe ich fast alle Bälle weit aus der Gefahrenzone gedroschen, damit Reinfeld keine Bälle tief in unserer Hälfte erobern konnte.“

Wie schnell es gehen konnte, zeigte sich Mitte der ersten Halbzeit. Niklas Sabas verschätzte sich bei einem weiten Schlag, Schulz rutschte aus und Dennis Lie kam zum Schuss. Aber Keeper Fabian Landvoigt war zur Stelle und entschärfte die einzige nennenswerte Chance der Platzherren in den gesamten 90 Minuten.

Sonst waren die Todesfelder Herr der Lage. Obwohl so mancher aussichtsreiche Angriff abrupt endete. „Spiel’ doch einfach mal auf Verdacht in die Box, anstatt zu dribbeln“, forderte der sportliche Leiter Serkan Rinal Mittelfeldmann Mats Klüver in der Pause auf. „Du hast Recht“, entgegnete Klüver, „aber im Spiel vergesse ich es.“ Für Techniker wie ihn sei es schwierig, den Spielstil konsequent umzustellen.

„Es sind Platzverhältnisse, die dir den Spaß am Spiel nehmen können“, sagte Rinal. „Aber die Jungs nehmen die Bedingungen an und machen es gut. Mir wäre es allerdings lieber, wenn wir schon höher als mit 1:0 führen würden. Es besteht immer die Gefahr, dass hinten ein Ball durchrutscht.“

Das 1:0 resultierte aus einem Angriff über die starke linke Seite. Tarec Blohm flankte, Til Weidemann setzte den Ball an den Pfosten. Den Abpraller schob Marco Pajonk in der 36. Minute locker über die Torlinie. Der Tabellenführer setzte nach. Krause sprintete allein auf Keeper Marvin Zimmermann zu. Dass der höchst fragliche Abseitspfiff ertönte, war Riesenglück für die Reinfelder. Kurz danach klatschte ein Schuss von Krause an den Pfosten.

Pajonk war es, der zwei Minuten nach dem Seitenwechsel die Fronten früh klärte. Ein Eckball rutschte zu dem 29-Jährigen durch, drei Meter vor dem Kasten stand er völlig frei – allerdings mit dem Rücken zum Ziel. Per Fallrückzieher erhöhte Pajonk auf 2:0.

Der nie zu bremsende Krause (61.) belohnte sich mit dem Treffer zum 3:0. Wieder einmal ließ er die Reinfelder Abwehrspieler wie Fahnenstangen stehen und traf aus der Distanz mit einem Flachschuss. „Rafa kam der Boden heute entgegen“, lachte Abwehrkante Schulz. „Aber er hat ja auch einen viel tieferen Schwerpunkt als ich.“

In zwei Wochen wollen die Todesfelder wieder Fußball spielen anstatt fast nur zu ackern. Dann steht das Spitzenspiel beim SV Eichede auf dem Programm. „Wir werden gerüstet sein“, freut sich Schulz auf die Partie, aus der die Punkte in die Meisterrunde mitgenommen werden.“

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Niklas Sabas, Kai-Fabian Schulz, Christian Rave – Sören Gelbrecht (87. Luca Reimers), Niklas Stehnck (64. Emanuel Bento) – Till Weidemann, Mats Klüver (79. Dennis Studt), Tarec Blohm (87. Christian Jaacks) – Rafael Krause, Marco Pajonk (64. Morten Liebert).

Tore: 0:1, 0:2 (36. / 47.) Marco Pajonk, 0:2 (61.) Rafael Krause.

SR: Florian Lisiak; Z: 250.