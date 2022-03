Fußball-Oberligist SV Todesfelde ohne Rhythmus in die Meisterrunde

Todesfelde

Die Fußballer des SV Todesfelde wurden – wieder einmal – aus ihrem Spielrhythmus gerissen. Wenn die Oberliga-Meisterrunde am Wochenende 9./10. April startet, wird die Elf von Trainer Sven Tramm fünf Wochen ohne Pflichtspiel sein. „Ideal ist das nicht“, sagt Tramm. „Aber wir kennen das ja. Bisher haben wir so eine Herausforderung stets gemeistert.“

Die Todesfelder lösten ihre Aufgaben nach der Winterpause souverän. Auf das 2:0 beim Oldenburger SV folgte ein 3:0 bei Preußen Reinfeld. Diese Partie wurde am 6. März ausgetragen. Eine Woche später folgte ein 9:0 im Testspiel gegen Phönix Lübeck II, seitdem wird in Todesfelde nur noch trainiert. Teilweise mit Vollgas, teilweise dosiert. „Die Corona-Lage hat sich bei uns entspannt, alle Spieler sind freigetestet“, sagt Tramm. „Aber bei den Jungs, die sich infiziert hatten, steigern wir nur vorsichtig die Belastung.“

In einer Videokonferenz mit Staffelleiter Klaus Schneider beratschlagten die Oberligisten, wann die Saison fortgeführt werden soll. Ergebnis: Aufgrund von Nachholspielen werden Meister- und Abstiegsrunde nicht am ersten Aprilwochenende, sondern eine Woche später starten. Die Todesfelder haben noch das Südstaffel-Gipfeltreffen beim SV Eichede nachzuholen. Anders als die übrigen ausgefallenen Begegnungen wird dieses Spiel in die Meisterrunde eingebettet. Neuer Termin ist Ostermontag, 18. April.

Lesen Sie auch Quarantäne: Nervenfalle für Fußball-Trainer Rapp

Ende März, so der Plan, werden die Tramm-Schützlinge endlich wissen, welche Hürden in der Meisterrunde auf sie warten. In der Südstaffel haben sich die Topfavoriten auf Schleswig-Holsteins Platz in der Regionalliga-Aufstiegsrunde, SV Todesfelde und SV Eichede, längst qualifiziert. Um zwei weitere Tickets streiten sich der TSV Pansdorf, Preußen Reinfeld und der Oldenburger SV. In der Nordgruppe sind die Fronten geklärt: TSB Flensburg, Eckernförder SV, TSV Bordesholm und Inter Türkspor Kiel haben ihren Platz sicher.

Testspielgegner schwer zu finden

Um in Schwung zu bleiben, setzen die Todesfelder auf Testspiele. „Wir halten Augen und Ohren offen, aber überall läuft der Spielbetrieb. Da lassen sich nur schwer Gegner finden“, sagt Tramm. „Spontanität wird gefragt sein, um kurzfristig den einen oder anderen Test zu vereinbaren.“

Der Neversdorfer ist froh, einen qualitativ großen und für die Oberliga exzellent besetzten Kader zur Verfügung zu haben. „Die Belastung, die auf die Spieler wartet, ist extrem hoch“, erklärt Tramm. In einem Zeitfenster von rund zwei Monaten werden nicht nur neun Punktspiele auf sein Team warten. „Dazu kommt noch das Kreispokalfinale gegen den SV Henstedt-Ulzburg, und auch im Meisterpokal sind wir noch dabei.“ Im Idealfall, so Tramm, werde sich an diesen Spiele-Marathon die Regionalliga-Aufstiegsrunde anschließen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da trifft es sich gut, dass Luca Sixtus nach seinem Bänderriss am Sprunggelenk Fortschritte macht. „Für Luca ist es ideal, dass wir so lange Pause haben“, sagt Tramm, der ungern auf den zentralen Mittelfeldspieler verzichtet. „Verläuft der Heilungsprozess weiter so wie bisher, könnte er bald wieder auf dem Rasen stehen. Es wäre schön, wenn unser Kapitän gleich zu Beginn der heißen Saisonphase an Bord wäre.“