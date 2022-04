Todesfelde

Die überraschende 0:3-Pleite beim Eckernförder SV verhinderte, dass sich der SV Todesfelde in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga an die Spitze setzen konnte. Mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand besitzt die Elf von Trainer Sven Tramm gegenüber Tabellenführer Eckernförde und dem SV Eichede aber weiter die besseren Trümpfe, in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord einzuziehen. Dafür müssen die Todesfelder allerdings ein ebenso knallhartes wie eng getaktetes Programm erfolgreich bewältigen. Die Termine sind ausgereizt, weitere Spielausfälle würden zu erheblichen Problemen führen.

Sollte die Serie nicht pünktlich abgeschlossen werden, könnte wie in der Saison 2019/20 die Quotientenregelung (erreichte Punkte geteilt durch Zahl der Spiele) zur Ermittlung der Abschlusstabelle zum Einsatz kommen. „Das Präsidium hat im Laufe der Corona-Pandemie die Spielordnung entsprechend angepasst“, erklärt SHFV-Pressesprecher Karsten Tolle auf Nachfrage. Das gelte nicht nur für die Oberliga, sondern für alle Amateur-Spielklassen im Bundesland zwischen den Meeren.

Würde die Oberliga-Saison heute abgebrochen, würden der Eckernförder SV, der keine Lizenz für die Regionalliga beantragt hat, der SV Eichede und der SV Todesfelde mit einem Quotienten von 2,0 gleichauf liegen. Die Tordifferenz müsste entscheiden. Eichede steht bei plus 10. Eckernförde (plus 9) und Todesfelde (plus 6) folgen auf den Plätzen.

Quotientenregel bleibt ein Thema

Der SHFV geht davon aus, dass in einigen Ligen selbst mit einem straffen Nachholspielplan nicht alle Begegnungen ausgetragen werden können. „Eine seriöse Prognose darüber, wie viele Spielklassen dies letztlich betreffen wird, ist derzeit aber nicht zu treffen“, betont Tolle. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass sich Corona weiterhin auf den Spielbetrieb auswirken würde. „Begünstigt durch die verkleinerten Staffeln und auch dank der Flexibilität unserer Vereine sind wir im Spielbetrieb aber schon weit gekommen.“

Die Regionalliga-Aufstiegsspiele sind auf den 29. Mai, 1. und 5. Juni angesetzt. „Bis dahin sind bei uns alle vier Wochenenden mit Punktspielen sowie die Ausweichtermine in der Woche mit den Nachholspielen sowie dem Endspiel im Kreispokal belegt“, sagt Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann, dessen Mannschaft eigentlich am heutigen Mittwoch gegen Inter Türkspor Kiel antreten sollte. Aber die Kieler sagten die Partie aufgrund von Corona-Infektionen ab. „Ich kann nur hoffen, dass Inter Türkspor für das Heimspiel gegen uns am kommenden Sonntag grünes Licht gibt. Wenn nicht, bekommen wir ein dickes Problem.“

Am Kreispokal-Finale wird nicht gerüttelt

Am Endspieltag im Frauen- und Männer-Kreispokal, der am Himmelfahrtstag (Do., 26. Mai) im Henstedt-Ulzburger Beckersbergstadion ausgetragen wird, wollen die Todesfelder nicht rütteln. „Gegen den SV Henstedt-Ulzburg geht es ja nicht nur um die Trophäe, sondern auch um einen Platz im nächsten Landespokal-Wettbewerb“, erklärt Gothmann.

Aber wohin mit dem Flens-Cup „Meister der Meister“? Dort stecken die Todesfelder im Achtelfinale fest. Immerhin kennt die Tramm-Truppe jetzt endlich ihren Gegner. Nachdem der TSV Bargteheide verzichtete, bekommt es der Oberligist mit dem Landesligisten Büchen-Siebeneichener SV zu tun. Inklusive eines möglichen Endspiels warten auf die Todesfelder in diesem Pokal-Wettbewerb noch vier Partien. Nicht nur Termine zu finden, sei knifflig, sagt Gothmann: „Das Final Four ist an zwei Tagen am Pfingstwochenende geplant. Aber da werden wir hoffentlich unser drittes und letztes Aufstiegsspiel bestreiten.“

Befürchtet Gothmann, das die Mannschaft aufgrund der Hatz von Spiel zu Spiel ausgelaugt zur Aufstiegsrunde gegen den Bremer SV, Concordia Hamburg und den Vizemeister der Oberliga Niedersachsen antreten würde? „Glaube ich nicht. Die Jungs sind fit.“ Vielleicht sei es sogar ein Vorteil: „Über Ostern haben wir innerhalb von 48 Stunden den TSB Flensburg besiegt und beim SV Eichede gewonnen. Als wir eine Woche Zeit hatten, uns auf den Eckernförder SV vorzubereiten, setzte es eine sportliche Ohrfeige.“