Klein Rönnau

Für Sören Warnick stellte sich die Frage nach einer Luftveränderung erst gar nicht. Denn: „Der SC Rönnau 74 ist ein Verein, in dem man sich wohlfühlen kann und in dem mit viel Leidenschaft gearbeitet wird“, sagt der Trainer. Und auch Thorsten Krämer sah keinen Anlass, die Arbeit von Warnick in Frage zu stellen. Vielmehr ist der Ligamanager begeistert: „Er macht die Jungs besser, die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr angenehmen und bringt einfach Spaß.“ Bei solch großer Wertschätzung auf beiden Seiten war schnell klar. Trainer Warnick wird auch in der nächsten Saison die Verbandsliga-Fußballer am Plöner Eck coachen. Neben dem Chefcoach bleibt dem SCR auch das Funktionsteam mit Assistent Niklas Bibo erhalten.

Seit 2019 leitet der Zarperner die sportlichen Geschicke bei den Klein Rönnauern. „Die Arbeit mit dem Team bringt mir sehr viel Freude“, erklärt der 47-Jährige, der zuvor von 2015 bis 2018 den Oberligisten FC Dornbreite Lübeck coachte. „Die Jungs haben jetzt schon eine gute Entwicklung genommen, verfügen aber über noch mehr Potenzial.“ Dass die SCR-Kicker, derzeit Fünfter in der Südstaffel mit 18 Zählern, ihr gesamtes Leistungsvermögen in der laufenden Serie bisher nur phasenweise abrufen konnten, lag unter anderem auch am großen Verletzungspech, das die Warnick-Truppe im Herbst 2021 ereilt hatte. „Wir hatten teilweise zehn Ausfälle zu beklagen“, sagt der Außendienstmitarbeiter, der an den langfristigen Zielen für den SC Rönnau 74 festhält. „Irgendwann soll der Aufstieg in die Landesliga gelingen.“

Bis dahin wartet aber noch eine ganze Menge Arbeit. Dessen ist sich Sören Warnick bewusst. „Wir werden die eine oder andere Verstärkung benötigen und unseren Kader in der Breite entwickeln müssen“, meint der Coach. Derzeit befindet sich Manager Krämer in aussichtsreichen Gesprächen, um die Forderung des Trainers bald erfüllen zu können. „Wir arbeiten gemeinsam alles in Ruhe ab“, verrät Krämer.

Den Spielern gönnt der Familienvater in der Vorbereitungsphase nur wenig Ruhe. Bis zum Punktspielstart am 27. März beim TSV Bargteheide stehen neben den drei wöchentlichen Trainingseinheiten insgesamt zehn Testspiele auf dem Programm. Das erste ist bereits Geschichte und verlief sehr erfolgreich. Ost-Verbandsligist ASV Dersau wurde mit 6:0 bezwungen. Torge Facklam (3), Ruven Seydel (2) und Tim Bedei trafen auf dem Leezener Kunstrasen. Am Sonnabend, 12. Februar, steht der nächste Test an. Dann gastieren Sören Warnick und sein Team beim Landesligisten Sereetzer SV. Der Anpfiff auf dem Kunstrasen in der Berliner Straße erfolgt um 15 Uhr.