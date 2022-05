Kreis Segeberg

Insgeheim dürfte so mancher Fußballer oder Anhänger der SG Oering-Seth vom Sprung in die Verbandsliga geträumt haben. Doch seit dem Kreisliga-Spitzenspiel in der Mitte-Süd-Staffel ist dieser Traum zumindest für die laufende Saison ausgeträumt. Denn das Team von SG-Trainer Klaus Dieter Koch verlor beim Tabellenführer VfL Oldesloe glatt mit 0:4 (0:1) und weist nunmehr sechs Zähler Rückstand auf die Stormarner auf. Denen bescheinigte Koch eine Vormachtstellung in der Liga. „Der VfL ist das Nonplusultra in unserer Spielklasse“, lobte er und räumte sportlich fair ein: „Wir haben verdient verloren, weil die Bad Oldesloer das reifere Team stellten.“

Einen kleinen Ausflug in die Welt des Konjunktivs wagte Koch dennoch. Zu Recht. Denn in den ersten Minuten begegneten seine Schützlinge den Bad Oldesloern auf Augenhöhe. „Zu Beginn besaßen wir sogar die eine oder andere gute Gelegenheit“, schilderte der Klaus Dieter Koch und spielte insbesondere auf die Chance für Paul Peters (11.) an. Der stand urplötzlich alleine vor VfL-Torwart Fabian Neels, wirkte davon aber so überrascht, dass er den Ball nicht kontrollieren konnte und sich die Kugel vom Fuß fischen ließ.

VfL Oldesloe geht mit Sonntagsschuss in Führung

Auf der Gegenseite bogen die technisch versierten Bad Oldesloer mit einem Traumtor auf die Siegerstraße ein. Marvin Bastian (23.) hatte aus rund 25 Metern abgezogen und das Leder schlug unhaltbar für SG-Keeper Niklas Blöß im Winkel ein. „Ein Sonntagsschuss“, staunte selbst Koch nicht schlecht.

Auch im zweiten Spielabschnitt waren es die Fußballer aus Oering und Seth, die sich die erste Torchance erspielen konnten. Doch diesmal verpasste Felix Reinecke (49.) einen Treffer für seine Elf, die nach einem schulmäßig vorgetragenen Konter das 0:2 durch Arbnor Mustafa (53.) verkraften mussten. „Danach war der Drops gelutscht, der VfL einfach besser“, skizzierte Koch den weiteren Spielverlauf, in dem Mustafa (67.) und Bennet Kallenbach (81.) die weiteren Treffer für ihre Mannschaft erzielten.

SG Oering-Seth will Platz zwei verteidigen

Bei noch vier auszutragenden Spielen und einem Rückstand von sechs Zählern dürfte das Titelrennen entschieden sein. „Für uns geht es nun darum, den zweiten Platz zu verteidigen“, erklärte der SG-Coach, der im Großen und Ganzen mit seiner Mannschaft zufrieden ist. „Jetzt heißt es, in den letzten Spielen noch so viel Punkte wie möglich zu sammeln, um unsere gute Saison auch zu einem guten Ende zu bringen.“

TSV Nahe nach 3:0 mit neuer Hoffnung

Mit dem Brustton der Überzeugung hatte Eddy Messerschmidt verkündet, dass seine Mannschaft nicht absteigen werde. Den Worten des Sportwarts, Abteilungsleiters und Interimstrainers ließen die Kicker des Schlusslichtes TSV Nahe Taten folgen. Mit 3:0 (2:0) besiegten die Naher die zweite Garnitur von Preußen Reinfeld und weist nun nur noch drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf. „Endlich“, atmete Messerschmidt auf und verteilte verbale Streicheleinheiten. „Das war ein schönes Spiel, in dem sich die Jungs richtig reingehauen haben.“

Den Grundstein für den dritten Saisonsieg legten die Messerschmidt-Schützlinge in der Defensive. Als „bärenstark“ bezeichnete die Abwehrleistung seiner Mannschaft, die durch Yannick Stelling (41.) und Konstantin Korella (43.) eine 2:0-Pausenführung vorlegten. Florian Kaste (55.) beseitigte mit seinem Tor die letzten Zweifel am Naher Erfolg.

Bereits am Mittwoch kann das Team von Eddy Messerschmidt ans rettende Ufer springen. Mit einem Sieg im Heimspiel über den SV Schackendorf (Anstoß: 19.30 Uhr) könnte es hoch bis auf Rang neun gehen. Das Hinspiel gewannen die Schackendorfer mit 4:2.

Weiterhin spielten: SV Schackendorf – Bargfelder SV 2:1 (Tore: 2x Sebastian Bossert / Carsten Rüder); TuS Garbek – SV Wahlstedt 0:2 (Sergej Barbaev, Alexander Braun).

Am Mittwoch spielen ab 19.30 Uhr: TSV Nahe – SV Schackendorf; Donnerstag ab 19.30 Uhr: Bargfelder SV – SV Wahlstedt; 20 Uhr: SG Oering-Seth – JuS Fischbek.