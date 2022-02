Henstedt-Ulzburg

Die Fußballer der FSG Saxonia suchten sich kurz nach Beginn der Vorbereitung für ihr erstes Testspiel gleich einen anspruchsvollen Gegner aus. Der Verbandsligist verlor beim Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg mit 2:3 (2:1). „Es war die erwartet intensive Bewegungseinheit, zum Schluss hat uns die Luft gefehlt. Da hat man nicht gesehen, dass wir in Überzahl gespielt haben“, sagte Ralf Hartmann, der den Trainerposten bei Saxonia am Saisonende abgeben wird.

In der ersten Hälfte gingen die Gäste durch den ehemaligen Henstedt-Ulzburger Jan Muhs zweimal in Führung. Das 1:0 erzielte Muhs in der 27. Minute per Strafstoß, in der 33. Minute traf er zum 2:1. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich für den SVHU sorgte Jan Zimmermann (30.).

SVHU lässt zu viele Chancen liegen

Trotz des Rückstands funktionierte das von Trainer Maik Kreft zuletzt bemängelte Aufbauspiel beim SVHU etwas besser, spielerisch blieb das Team aber einiges schuldig. Weiteres Manko: Die Chancenvorteile schlugen sich vor der Pause nicht im Ergebnis nieder.

Nach der Halbzeit waren die Kreft-Schützlinge deutlich besser als ihr Gegner. Christopher Rahn, der Fin Drews im Tor abgelöst hatte, war praktisch arbeitslos. Yannik Hülbert (56./63.) drehte die Partie mit einem Doppelpack. Dass sich Thilo Albrecht in der 71. Minute eine Ampelkarte abholte, änderte nichts an der Dominanz des Landesligisten. FSG-Schlussmann Matthias Balzer verhinderte eine höhere Niederlage des Hartmann-Teams.

Sebastian Günther ist begeistert von neuem Trainer

„Unsere Defensive stand heute wieder ganz gut, wir haben wenig zugelassen“, bewertete Kreft die Leistung seiner Elf. „Vorne griffen nicht alle Rädchen ineinander. Aber wir haben ja noch Zeit bis zum Start am 19. März gegen Siebenbäumen.“

Abteilungsleiter Sebastian Günther ist begeistert von Kreft, der nach dem Rücktritt von Dominik Fseisi bis zum Ende der Serie von der Assistenten- in die Cheftrainerrolle geschlüpft ist: „Maik ist Fußballer durch und durch und ein Ulzburger Urgestein. Er bringt viel Fachwissen mit und ist in der Mannschaft anerkannt. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Rückrunde mit ihm an der Seitenlinie.“

TuS Hartenholm verliert 0:1 bei SV Wahlstedt

Mit dem berühmten Geist von Malente zum Klassenerhalt – dies erhoffen sich die Verantwortlichen des zweiten Segeberger Landesligisten TuS Hartenholm. Mit einem dreitägigen Trainingslager an dem Ort, an dem sich die deutsche Nationalmannschaft 1974 auf die Heim-WM vorbereitet hatte und die sie dann auch später gewann, sollten sich Mannschaft und Umfeld auf den langen und steinigen Weg zum Klassenerhalt vorbereiten.

Bisher jedoch lähmt dieser Geist Körper und Psyche bei den Hartenholmern, die ihre drei Testspiele allesamt verloren. Gegen den SV Azadi Lübeck gab es ein 1:2, gegen den SVT Bad Oldesloe ein 2:3. Der dritte Kreisligist, gegen den der TuS den Kürzeren zog, ist der SV Wahlstedt, der durch einen Treffer von René Bossert (89.) mit 1:0 gewann. Sehr zum Leidwesen von Hartenholms Trainer Martin Genz: „Klar schmecken mir die Ergebnisse nicht. Aber einen Grund in Panik zu verfallen, erkenne ich nicht.“

Trainer Martin Genz moniert ideenloses Spiel

Die ersten Wochen der Vorbereitung standen ohnehin im Zeichen des Fitnesstrainings. „Außerdem haben wir in den Testspielen einiges an taktischen Dingen ausprobieren“, erklärt Genz, der jedoch einräumen musste. „Das hat leider nur sehr bedingt funktioniert.“ Wie zum Beispiel in Wahlstedt, wo sich seine Mannschaft in den 90 Minuten „nicht so ideenreich und spielfreudig wie erhofft“ präsentiert hat. Was den Optimismus von Coach Genz zwar etwas trübt, aber noch lange nicht in das Gegenteil umschlagen lässt. „Die Trainingsbeteiligung ist top und die Jungs haben richtig Bock“, schildert er. „Bei uns geht noch einiges.“

Was, das könnte sich bereits morgen zeigen, wenn die Hartenholmer das nächste Testspiel bestreiten. Ab 19.30 Uhr treffen sie auf dem Kunstrasen am Plöner Eck auf den Verbandsligisten SC Rönnau 74.

Von Nils Göttsche und Markus Weber