Wahlstedt

Der SV Henstedt-Ulzburg hat das Finale um den Kreispokal der Spielzeit 2021/2022 erreicht. Das von Dominik Fseisi trainierte Landesliga-Team benötigte eine Halbzeit lang Anlauf, um sich im Halbfinale letztlich deutlich beim Kreisligisten SV Wahlstedt durchsetzen zu können. Nach 90 Minuten hieß es 6:1 (1:1) für den Vize-Pokalsieger der Vorsaison, der sich Ende Juli mit 1:4 im Endspiel dem Abonnementsieger SV Todesfelde geschlagen geben musste. Der Oberligist könnte am Himmelfahrtstag 2022 erneut der Kontrahent des SVHU sein. Die Todesfelder bestreiten ihre Vorschlussrunden-Begegnung am 27. Oktober beim Landesliga-Vertreter SSC Phoenix Kisdorf. „Ich gehe mal stark davon aus, dass wir wieder hegen die Todesfelder ran müssen“, meint Fseisi.

Jan Zimmermann Held des Abends

Held des Abends beim 6:1 über den SV Wahlstedt war Jan Zimmermann, der wegen Kniebeschwerden zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen musste. Dort wäre er wohl auch länger sitzen geblieben, wenn sich nicht Thilo Albrecht nach rund einer halben Stunde verletzt hätte. „Ich wollte Jan länger schonen“, gestand SVHU-Coach Dominik Fseisi, der mit der Einwechselung ein goldenes Händchen bewies. Zimmermann, eigentlich gelernter Mittelfeldspieler, der nach einer Systemumstellung im Angriff eingesetzt wird, avancierte mit vier Treffern (49./83./88./90.) zum Matchwinner für sein Team. Was Fseisi nicht klein reden, aber auch nicht überbewerten wollte: „Das hat Jan gut gemacht, er ist aber auch prima von seinen Mitspielern eingesetzt worden.“ Die weiteren Treffer des SVHU erzielten Luka Hartwig (41.) und Florian Behrmann (71.).

Einbahnstraßenfußball in Halbzeit zwei

„Von Beginn an waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt“, resümierte Fseisi, dessen Team dennoch mit 0:1 in Rückstand geraten war. Mit ihrem ersten Torschuss erzielten die Wahlstedter durch René Bossert (28.) das Führungstor. „Wir hätten davor und auch danach einige Tore erzielen müssen“, schilderte der 39-jährige Trainer. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit alles nachgeholt.“ In diesem Abschnitt habe seine Elf „mutig und schnell“ gespielt. „Da fielen die Tore fast folgerichtig. Das war Einbahnstraßenfußball.“