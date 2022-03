Henstedt-Ulzburg

Die positive Nachricht vorweg. Auch nach dem 15. Spieltag in der 2. Bundesliga beträgt der Abstand der Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg auf das rettende Ufer weiterhin fünf Zähler. Will das Team von Trainer Christian Jürss den Rückstand in den nächsten Wochen aufholen, dann muss es sich allerdings wieder erheblich steigern und an die guten Leistungen der jüngeren Vergangenheit anknüpfen. Was bei der zweiten Mannschaft vom FC Bayern München nicht gelang. Und so stand am Ende eine 2:4 (1:3)-Niederlage für die Jürss-Schützlinge, die sich einiges an Kritik ihres Trainer gefallen lassen müssen: „Heute haben wir leider nicht gezeigt, was wir eigentlich können.“

Dabei hatte die Dienstfahrt in den Süden der Republik prima begonnen. Die rund zehnstündige Anfahrt am Tag vor dem Spiel verlief reibungslos, und auch die ersten Minuten der Partie im Aschheimer Sportpark weckten Hoffnungen auf einen Punkt oder mehr. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen“, schilderte der SVHU-Trainer. Zwar wirkten seine Spielerinnen in ihren Aktion nicht so frisch wie gewohnt. Aber zumindest reichte dies, um die junge und technisch sehr beschlagene Münchener Mannschaft zunächst in Schach zu halten. Es kam sogar noch besser. Nach 32 Minuten erzielte Indra Hahn mit ihrem achten Saisontor das 1:0.

Doch zwischen der 35. und 39. Minute verfielen die Henstedt-Ulzburgerinnen in einen fünfminütigen Tiefschlaf, aus dem sie erst nach drei Gegentreffern wieder erwachten. „Diese Minuten haben das Spiel komplett zum Kippen gebracht“, stöhnte Jürss, der seinen Spielerinnen in der Halbzeitpause neuen Mut zusprach und sie aufforderte, die Zweikämpfe energischer und aggressiver zu bestreiten.

Aber es blieb in den zweiten 45 Minuten beim Versuch, sich in das Spiel zurück zu kämpfen. „Es mangelte an der geistigen Frische, an der Laufbereitschaft und an der Konsequenz in den Zweikämpfen“, monierte Christian Jürss, der ernüchtert feststellen musste: „Wenn wir nicht in jedem Spiel 100 Prozent geben, reicht es für uns nicht auf diesem Niveau.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Chiara Pawelec (74. Malena Watzlawik), Franziska Hilmer, Liv Fuß (66. Lisa-Kristin Behnecke), Catherine Knobloch (74. Rieke Ehlers) – Dana Marquardt, Sophie Profe (62. Nane Krüger) – Vera Homp, Jennifer Michel, Jette Schulz – Indra Hahn.

Tore: 0:1, 4:2 (32./88.) Indra Hahn, 1:1 (35.) Andrea Gavric, 2:1 (37.) Marlene Wild, 3:1 (39.) Aki Yuasa, 4:1 (80.) Dafina Redzepi.