Todesfelde

Zwei Wochen nach dem schwer erkämpften 1:0-Sieg trifft der SV Todesfelde in der Fußball-Oberliga schon wieder auf die zweite Mannschaft des Regionalligisten VfB Lübeck. Der komplette Rückrunden-Spieltag wurde vorgezogen. Die letzte Runde der Hinserie wird erst ein Wochenende später ausgetragen. Dann entscheidet sich, ob Spitzenreiter SV Eichede oder doch die Todesfelder das direkte Ticket für das Hallenmasters am 8. Januar in Kiel lösen.

Sven Tramm spricht von schlechtester Saisonleistung

Den Auftritt beim 2:0 zuletzt gegen Preußen Reinfeld bewertete Teamchef Sven Tramm als „die schlechteste Saisonleistung“. Spieltempo und Passgenauigkeit waren nicht so, wie es der Neversdorfer von seiner Truppe erwartet. „Ich bin überzeugt, dass die Jungs gegen die Lübecker ein anderes Gesicht zeigen werden“, sagt Tramm.

Dennis Studt fällt aus

In Lübeck hatte seine Mannschaft unerwartet große Probleme mit dem Kunstrasen: „Auf Naturrasen fühlen wir uns einfach wohler.“ Er hofft, dass Niklas Stehnck (grippaler Infekt) in den Kader zurückkehrt sowie die zuletzt angeschlagenen Mats Klüver und Marco Pajonk auch bei hoher Trainingsintensität beschwerdefrei bleiben. Dennis Studt ist erkrankt. Morten Liebert, der gegen Reinfeld beide Treffer erzielte, trainiert aufgrund einer leichten Blessur nur reduziert, sollte aber am Sonntag auflaufen können.