Todesfelde

Mit zehn Punkten auf dem Konto starten die Fußballer des SV Todesfelde in der Aufstiegsrunde der Oberliga. Der Tabellendritte, der sich am Ende der Spielzeit den Titelgewinn und den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, wollte am Sonntag im Heimspiel gegen Inter Türkspor Kiel in die Runde starten. Doch daraus wird nichts. Die Partie wurde abgesagt.

„Aktuell haben und hatten wir eine ganze Reihe positiver Coronafälle in unserem Kader“, erklärt Trainer Sven Tramm, der sich derzeit selbst in Quarantäne befindet. In seinem nahen familiären Umfeld gibt es ebenfalls einen Fall. „Ich bin zwar negativ, will aber meine Jungs nicht in Gefahr bringen“, begründet er seine selbst auferlegte Pause.

Ohnehin sei es derzeit sehr schwer, seine Mannschaft auf die anstehenden Aufgaben gegen die vier Nordvertreter TSV Bordesholm, Inter Türkspor Kiel, Eckernförder SV und TSB Flensburg vorzubereiten. „Zuletzt lag unsere Trainingsbeteiligung krankheitsbedingt bei rund zehn Spielern“, verrät Tramm, der seinen Akteuren ein freies Wochenende spendiert und auf eine Trainingseinheit oder ein Testspiel verzichtet. „Ab Montag beginnt dann die Vorbereitung auf die Partie in Bordesholm.“

Während die Mannschaft in den ausstehenden Spiele in ihre Aufstiegstauglichkeit unter Beweis stellen will, ist man im Umfeld schon einen Schritt weiter. Die Verantwortlichen haben den Antrag auf eine Einteilung der Regionalliga-Lizenz fristgerecht eingereicht. Neben den Todesfeldern gibt es aus der Oberliga nur einen weiteren Bewerber auf das Spielrecht in der Vierten Liga. Der SV Eichede gilt allerdings als größter Konkurrent der Tramm-Schützlinge, wenn es um die Meisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Teams aus Bremen, Hamburg und Niedersachsen geht.