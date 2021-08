Todesfelde

Zu den Lautsprechern in der Trainergilde zählt Sven Tramm nicht. Am Spielfeldrand lässt der Teamchef des SV Todesfelde aber schon mal die Emotionen raus. Ansonsten bevorzugt er die leisen Töne, den Dialog auf Augenhöhe. Mit dieser Art coacht der 42-Jährige seit vier Jahren die Oberliga-Fußballer von Triumph zu Triumph. Im Januar 2020 siegte das Team beim Hallenmasters in der Kieler Wunderino-Arena, im Mai wurden die Todesfelder nach dem coronabedingten Saisonabbruch zum Staffelsieger ernannt, und im August sicherte sich das Team durch einen 3:2-Sieg über den VfB Lübeck den Landespokalsieg. Was soll da noch kommen? Wo soll der Weg des SVT hinführen? „Ganz klar“, wird Tramm ungewohnt deutlich. „Wir wollen um den Oberliga-Titel mitspielen und in die Regionalliga aufsteigen.“

Erste Standortbestimmung beim PSV Neumünster

Die erste Standortbestimmung erfolgt am Sonnabend. Ab 14 Uhr gastieren die Todesfelder beim PSV Neumünster, dem beinahe jede Spielzeit Außenseiterchancen auf einen Platz in der Spitzengruppe zugetraut werden. „Aktuell können wir nicht sagen, wo wir leistungsmäßig stehen“, erklärt SVT-Trainer Bastian Holdorf, der sich hinsichtlich der Startaufstellung bedeckt hält. „Gerade auf den zentralen Positionen sehen wir noch viele Fragezeichen.“

Youngster investieren viel und bringen Schwung in den Kader

Für das große Ziel Regionalliga haben die Todesfelder eine Menge investiert. In Beine, aber auch in Steine. „Unser Umfeld und unser Stadion werden auf die nächste Stufe gehoben“, verrät Holdorf. Auch der Kader hat eine Blutauffrischung erfahren. Mit neun Zugängen gehen die Todesfelder in die Spielzeit. Torwart Lukas Benner, Niklas Sabas (beide SV Barmbek-Uhlenhorst), Mats Klüver (Oldenburger SV), Tarec Blohm (VfB Lübeck II) und Jan-Luca Holst (GW Siebenbäumen) sind erfahrene Akteure, die sich auf Oberliga-Niveau bewährt haben. Finn-Mathis Holm (Eintracht Norderstedt U 19), Arne Böttcher, Henry Beckmann (beide VfB Lübeck U 19) und Hasan Yilmaz (USC Paloma) gehen in ihre erste beziehungsweise zweite Herrensaison. „Wir wollen die Mannschaft verjüngen, ohne dabei an Qualität zu verlieren“, erklärt Holdorf, der von den bisherigen Leistungen der Youngster begeistert ist. „Die Jungs brennen, investieren super viel und machen unseren arrivierten Kräften richtig Feuer. Die Jungs machen richtig Spaß.“

Meisterrunde ist das erste Etappenziel

Auf den ersten Blick mutet der Kader mit 28 Akteuren sehr groß an. Mit den Verletzten Yannik Chaumont, Jan-Luca Holst, Florian Petzold, Kevin Benner sowie dem in den USA studierenden Cedric Szymczak können Tramm und Holdorf in den nächsten Monaten jedoch nicht planen. Der eine oder andere Youngster wird außerdem einige Zeit benötigen, um sich an Tempo und Zweikampfverhalten im Herrenbereich zu gewöhnen. „Wir hoffen, dass wir dank der Breite und der Mischung in unserem Aufgebot den letzten Schritt in Richtung Aufstieg machen können“, sagt Holdorf, der das Erreichen der Meisterrunde als erstes Etappenziel nannte.

Jeweils die vier Erstplatzierten der Nord- und Südstaffel spielen um den Titel und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga. „Wir besitzen eine gute Mannschaft, müssen uns aber im Klaren darüber sein, dass wir Woche für Woche unsere Leistung abrufen müssen und uns keine Fehler erlauben dürfen“, weiß Bastian Holdorf, dass seine Elf in jedem Spiel der Gejagte sein wird. Als stärkste Konkurrenten stuft Holdorf in der Südstaffel den SV Eichede und den Oldenburger SV sowie TSB Flensburg, SC Weiche Flensburg II und den TSV Bordesholm in der Nordgruppe ein.

Von möglichem Regionalliga-Aufstieg profitieren auch Kreisvereine

Mal abgesehen von den vielen treuen Fans, die den SVT regelmäßig bei den Spielen unterstützen und von großen Namen wie beispielsweise FC St. Pauli, Hamburger SV, Hannover 96 oder Werder Bremen mit ihren Zweitvertretungen im Joda-Sportpark träumen, dürften auch die meisten Fußballer aus dem Kreis Segeberg den Todesfeldern die Daumen drücken. Durch einen Regionalliga-Aufstieg wären die Todesfelder direkt für den Landespokal qualifiziert und würden nicht mehr im Kreispokal dabei sein. Jenen Wettbewerb, den der SV Todesfelde in den letzten sieben Spielzeiten für sich entscheiden konnte.