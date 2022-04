Kaltenkirchen

SV Wahlstedt heißt der zweite Endspielteilnehmer im Kreispokal der Fußballerinnen. Das von Gesa Lorenzen und Frank Stoffers trainierte Landesliga-Team setzte sich beim Ligarivalen FSG Kaltenkirchen mir 2:1 (1:1) durch und trifft nun am Himmelfahrtstag, 26. Mai, auf den Kreisliga-Vertreter SG Westerrade/Weede, der gegen SG Wittenborn/Segeberg mit 3:2 nach Verlängerung gewonnen hatte. Das Endspiel wird im Henstedt-Ulzburger Beckersbergstadion ausgetragen.

„Wir hatten heute einige Chancen und kriegen den Ball nur einmal über die Linie“, ärgerte sich Kaltenkirchens Trainer Jörg Konsorr, der von einer unglücklichen Niederlage für seine Mannschaft sprach. Denn: „Wir haben nur wenige Gelegenheiten des Gegners zugelassen, kassieren aber zwei Gegentreffer.“

Hannah Schneider erzielt Führung für den SV Wahlstedt

Den besseren Start erwischten die Wahlstedterinnen, die zunächst bissiger in den Zweikämpfen agierten und durch einen Distanzschuss von Hannah Schneider (11.) in Führung gingen. Dieser Gegentreffer rüttelte die FSG wach, die elf Minuten nach dem Rückstand durch Katharina Meier ausgleichen konnte.

Das Siegtor für die Gäste fiel nach 55 Minuten. Emma Stoffers, die schon beim 1:0 für ihr Team als Vorbereiterin geglänzt hatte, spielte Kaja Komm frei, die souverän zum 2:1 abschloss. Was folgte, waren wütende Attacken des Konsorr-Teams, das sich aber entweder in der vielbeinigen SVW-Abwehr festrannte oder an Wahlstedts Schlussfrau Anna Dreekmann scheiterte. Wahlstedts Trainer Frank Stoffers konnte so nach dem Abpfiff und dem Einzug in das Finale zufrieden feststellen: „Unsere Abwehr stand heute ganz gut.“