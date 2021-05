Lübeck

Die Fußballer zwischen Nord- und Ostsee haben endlich Planungssicherheit: Am Wochenende 6. bis 8. August sollen die A- bis C-Junioren mit ihren Punktrunden starten, ehe am 20. bis 22. August die Herren folgen. Wann die Frauen wieder einsteigen, soll am Montag bekanntgegeben werden. Bei den Herren ist die Zeit vom 5. Juli bis 18. August für Mannschaftstraining, Freundschafts- und Pokalspiele vorgesehen.

Noch steht alles unter Vorbehalt

„Das ist ein wichtiges Lebenszeichen und sind tolle Nachrichten für den Fußball in Schleswig-Holstein. Die Vereine haben jetzt Planungssicherheit, auch wenn coronabedingt noch alles unter Vorbehalt steht“, sagte Tim Cassel, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Ob ab Montag bereits in voller Mannschaftsstärke trainiert werden und Testspiele bestritten werden können, muss noch final geklärt werden: „Da müssen wir uns den Verfügungstext genau anschauen und werden die Vereine umgehend informieren, was ab wann erlaubt ist“, erläutert Cassel.

Pokalfinals in Bad Malente – mehr Auswechslungen

Der Landespokal der Herren startet am 16. Juni um 19 Uhr in Schafstedt mit dem letzten Achtelfinale zwischen der SG Gest 05 und Titelverteidiger SV Todesfelde. Am 20. Juni tritt der VfB Lübeck im Viertelfinale beim TSB Flensburg an. Die Halbfinals – der 1. FC Phönix Lübeck ist bereits qualifiziert – sollen am 23./24. Juni ausgetragen werden. Die Auslosung erfolgt höchstwahrscheinlich bei der nächsten Videokonferenz der noch im Wettbewerb befindlichen Vereine mit dem SHFV, die spätestens am 4. Juni sein wird. Nach der langen Pause soll es im Pokal – analog zu den Profiligen – ein größeres Wechselkontingent geben. Die Endspiele der Herren (27. Juni) und der Frauen (30. Juni) werden im Uwe-Seeler-Fußballpark in Bad Malente ausgetragen.

Oberliga weiter in zwei Staffeln?

Vor dem Punktspielstart der Herren wird der SHFV noch die Frage klären, ob es beispielsweise bei zwei Staffeln in der Oberliga und drei in der Landesliga bleibt. „Die kleineren Staffeln bieten in Pandemiezeiten der Vorteil, dass man flexibler auf Unterbrechungen des Spielbetriebs reagieren kann“, erläutert Cassel: „Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht getroffen worden.“

Von Christoph Staffen