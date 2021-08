Kreis Segeberg

Die Verbandsliga-Fußballer des SC Rönnau 74 und der FSG Kaltenkirchen kamen in ihren letzten Tests vor dem Start in die neue Saison nicht über ein Remis hinaus. Die Klein Rönnauer trennten sich vom TSV Neustadt mit 2:2, die FSG spielte 4:4 gegen die zweite Garnitur des TSV Altenholz. Die Kaltenkirchener TS, die am kommenden Sonntag, 22. August, beim Stadtrivalen in die Weststaffel der Verbandsliga startet, verlor 3:5 beim VfL Vorwerk Lübeck (Südost-Staffel). Die KT testet heute ein letztes Mal. Gegner ist ab 20 Uhr auf dem Kunstrasen am Marschweg der TuS Hartenholm.

Keine Glanzleistung der KT

Die Niederlage besaß für KT-Trainer René Sixt eine Vorgeschichte. „Wir waren am Abend zuvor gemeinsam beim Regionalliga-Auftakt von Eintracht Norderstedt“, verriet Sixt. „Einige sind wohl noch etwas länger unterwegs gewesen und wirkten nicht so fit wie gewohnt.“ Was sich in den Darbietungen auf dem Kunstrasen beim VfL Vorwerk Lübeck niederschlug. „Das war wahrlich keine Glanzleistung von uns“, meinte Sixt. Zur Pause lag die KT 0:3 hinten, nach 90 Minuten hieß es 5:3 für den VfL. Immerhin: Mit einem Eigentor (50.) und Treffern von Nashim Jueidi (62.) und Lennart Pietsch (71.) glichen die Kaltenkirchener zwischenzeitlich aus. „Leider haben wir es dann versäumt, das 4:3 zu erzielen“, haderte Sixt, der seinen Blick auf den finalen Test heute Abend gegen den Landesligisten TuS Hartenholm schwenkte: „Ich hoffe auf Besserung.“

FSG Kaltenkirchen mit dem letzten Aufgebot

Kurz vor dem Saisonstart gehen FSG-Trainer Martin Genz die Spieler aus. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot nach Altenholz gefahren“, erklärte der Coach, der beim TSV Altenholz II sogar selbst die Schuhe schnüren und für ein paar Minuten vor dem Wechsel ran musste. Der Grund für den Spielermangel: „Wir haben unsere angeschlagenen Spieler geschont. Leider sind auch einige Akteure in den Urlaub gefahren und werden uns beim Saisonauftakt fehlen.“

In ungewohnter Startformation tat sich die FSG schwer und lag durch Treffer von Eric Hansen (3.) und Matthias Lorenz (11.) mit 0:2 hinten. Kevin Domann (25.) verkürzte, Dillon Otto (40.) stellte den alten Abstand wieder her. „Nach dem Seitenwechsel haben wir uns deutlich besser angestellt“, lobte Genz, der die Treffer von Marco Möller (50./51.) und Alexander Baranov (59.) bejubeln durfte. Mehmet Kaya (87.) setzte den Schlusspunkt zum 4:4.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SC Rönnau 74 mit zwei Gesichtern

Nach einem überzeugenden Auftritt beim 4:2 über Landesligist SV Tungendorf kam der SC Rönnau 74 im letzten Vorbereitungsspiel beim TSV Neustadt nicht über ein 2:2 hinaus. „Über diese Leistung sollten wir lieber den Mantel des Schweigens decken“, kommentierte Obmann Thorsten Krämer den Auftritt. Für die beiden SCR-Treffer sorgte Jannick Loose.