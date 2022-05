Kreis Segeberg

Die Luft wird immer dünner. Der Druck des Punkten-Müssens immer größer. Denn die Spiele werden für die akut abstiegsgefährdeten Fußballer des TuS Hartenholm immer weniger. Nach dem 0:2 (0:0) bei Landesliga-Klassenprimus SV Eichede II weisen die Schützlinge von Trainer Martin Genz weiterhin fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf. Hoffnung macht, dass dort der Breitenfelder SV steht, der sein Nachholspiel bei GW Siebenbäumen mit 0:6 verlor, nunmehr die schwächere Tordifferenz aufweist und bereits drei Partien mehr ausgetragen hat.

Auch beim 0:2 in Eichede waren die Hartenholmer nicht weit davon entfernt, etwas Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen. „Wir waren lange Zeit gleichwertig, haben die Eicheder Angriffe gut verteidigt und blieben bei unseren Kontern selbst gefährlich“ schilderte der TuS-Coach. Die bis dahin besten Gelegenheiten erspielten sich unmittelbar nach dem Wiederanpfiff die Gäste aus Hartenholm. Doch weder Max Zastrow (53.) noch Timo Nowak (55.) brachten das Leder im SVE-Netz unter.

TuS Hartenholm kassiert 0:1 aus dem Nichts

„Und dann fällt wie aus dem Nichts das 0:1“, ärgerte sich Genz, nachdem Morten Wahl (61.) die Stormarner in Führung geschossen hatte und mit seinem Tor gleichzeitig die Gäste in Schockstarre versetzte. „Wir sind mit dem Mute der Verzweiflung immer planloser geworden“, skizzierte der B-Lizenz-Inhaber die verbleibenden Minuten, in denen sich seine Elf keine nennenswerten Chancen erspielen konnte. Stattdessen erhöhte Bleron Selimi (76.) für seine Farben auf 2:0 und sorgte für einen frustrierten Hartenholmer Trainer Martin Genz: „Die Jungs investieren viel, arbeiten hart, belohnen sich aber einfach nicht für ihren Aufwand.“

Am Sonntag gastiert der TuS Hartenholm ab 14.30 Uhr beim Tabellenachten Büchen-Siebeneichener SV. „Wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden“, blickt Genz voraus. „Wir benötigen neun Punkte aus den verbleibenden Spielen. Egal, gegen wen.“