Hartenholm

Es lief bereits die 81. Minute und Maximilian Kokot im Vollsprint dem Leder hinter. In diesen Sekunden stand zwischen ihm, der Torlinie und dem sicheren 1:1 nur noch Denis Klassen. Der Torwart des Sereetzer SV warf sich dem Spielgestalter des TuS Hartenholm mutig entgegen. Kokot spitzelte die Kugel an Klassen vorbei, ging zu Boden und alle, die es mit den Hartenholmern hielten, forderten lautstark einen Strafstoß. Doch der Pfiff blieb aus. Und da auch in den verbleibenden Landesliga-Minuten keine weiteren Treffer fielen, blieb es beim hauchzarten 1:0 für die SSV-Fußballer. Das goldene Tor erzielte Ommeed Sindi nach einer halben Stunde.

Martin Genz schöpft Mut aus der Partie

Auch unter dem neuen Trainer Martin Genz macht Glücksgöttin Fortuna weiterhin einen Bogen um die Hartenholmer, die Schlusslicht in der Landesliga bleiben. Doch bei allem Frust über die unglückliche Niederlage und schlechte Platzierung, fiel die Analyse der Protagonisten in der Nachbetrachtung erstaunlich nüchtern aus. So wie bei Kokot, der weit davon entfernt schien, dem Schiedsrichter die Schuld in die Schuhe zu schieben. „Das war eine 50:50-Situation. Man kann Elfmeter geben, muss ihn aber nicht geben, weil der Torwart erst den Ball und dann mich berührt hat.“ Kokot war es auch, der die letzte Chance des TuS auf den verdienten Ausgleich besessen hatte. Nach einem Eckball von Jan-André Sievers scheiterte er in der Nachspielzeit mit einem Kopfball an Klassen, der nicht nur in dieser Szene der auffälligste Akteur auf dem Platz war. Danach war Schluss, drei weitere Punkte für die Hartenholmer futsch. Der sportliche Tiefschlag hatte aber den Glauben an die eigenen Qualitäten nicht rauben können. „Wie wir uns hier präsentiert und gespielt haben, war absolut in Ordnung“, resümierte Genz die 90 Minuten. „Dieses Spiel betrachte ich trotz des Ergebnisses als Mutmacher.“

Vorne fehlt dem TuS Hartenholm ein Knipser

Auch Sponsor Arne Westphal, der vor einer Woche beim 1:1 gegen den TSV Travemünde an der Seitenlinie gestanden hatte, sah einige optimistisch stimmende Ansätze. „Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit das Herz in die Hand genommen und bis zum Schluss alles rausgehauen.“ Woran es bei den Hartenholmern an diesem grauen Nachmittag jedoch mangelte, um etwas aus Sereetz mit auf die Heimreise nehmen zu können, erklärte Genz: „Uns fehlt es in der vordersten Front an der Kaltschnäuzigkeit.“ Oder anders: Trotz einer deutlichen optischen Überlegenheit in Abschnitt zwei schafften es die Genz-Schützlinge kaum, Torchancen zu kreieren.

Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen

Trotz der null Tore sowie der null Punkte war nach der Partie die Zuversicht das vorherrschende Gefühl bei den Hartenholmern. „Wir haben unseren Aufwärtstrend fortsetzen können“, meint Westphal und auch Genz war sich sicher. „Wenn Sereetz eine Serie mit vier Siegen in Folge hinlegen kann, dann können wir dies auch.“ Beide, Trainer und Gönner, waren sich einig, dass ein „Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre.“

Unglücksrabe Malte Delfs

Aber es war nach einer halben Stunde diese eine Szene, diese eine Unachtsamkeit, diese eine unglückliche Situation, die letztlich über Sieg und Niederlage entschieden sollte. Einen zu lang gespielten Pass der Sereetzer erlief der agile und aufopferungsvoll kämpfende Rechtsverteidiger Malte Delfs, der die Kugel zu TuS-Keeper Nico Jeschke spielen wollte. Was SSV-Angreifer Ommeed Sindi ahnte, den Ball erlief, Jeschke umkurvte und zum 1:0 einschob.

TuS Hartenholm: Nico Jeschke – Malte Delfs, Riklef Christiansen, Robert Wasner, Mirco Schulz (75. David Schmuck) – Christian Voigt, Jan-André Sievers – Timo Nowak (64. Finn Ilse), Maximilian Kokot, Edi Shepiri (80. Fabian Linek) – Max Zastrow.

Tor des Tages: 1:0 (30.) Ommeed Sindi.

SR: Patrick Möller (Roter Stern Lübeck 08).