Kreis Segeberg

Acht Spiele und nur sechs Punkte – die Fußballer des Leezener SC laufen den eigenen Erwartungen hinterher. Das Team von Trainer Kay Beuck, der unter der Woche seinen 45. Geburtstag feierte, ist nach einem Zwischenhoch mit zwei Siegen in Folge wieder außer Tritt geraten. Drei Niederlagen am Stück sorgten dafür, dass der LSC als Vorletzter der Südstaffel der Verbandsliga in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Ändern könnte sich dies am Sonnabend ab 14 Uhr mit einem Sieg über den Kreisrivalen SC Rönnau 74, der mit neuem Schwung auf dem Leezener Kunstrasen auflaufen wird. Das Team von SCR-Trainer Sören Warnick bezwang am vergangenem Wochenende den Tabellendritten und Titelanwärter TSV Bargteheide mit 3:1.

Zu viele Punkte liegen gelassen

Blickt Beuck auf die Tabelle, bekommt er schlechte Laune. „Ich bin mit unserer Ausbeute komplett unzufrieden“, macht er keinen Hehl daraus, dass ihm der eine oder andere Auftritt seiner Kicker ganz und gar nicht gepasst hat. „Wir haben eine ganze Menge Punkte fahrlässig liegen gelassen.“ Unruhig oder gar nervös ist der einstige Torjäger aber nicht. „Warum auch, es ist ja noch nicht viel passiert und wir haben noch eine Menge Spiele vor uns.“ Er sagt aber auch, dass seine Mannschaft gegen die Klein Rönnauer „unbedingt gewinnen muss.“

Viele Fragezeichen beim Leezener SC

Wer im Kreisderby mithelfen kann, den dritten Saisonsieg einzufahren, konnte Beuck noch nicht sagen. „Derzeit stehen noch einige Fragezeichen hinter dem Einsatz des einen oder anderen Spielers.“ So ist zum Beispiel noch nicht klar, ob Marcel Bennsen arbeiten muss oder dabei sein kann. Aber dennoch. „Egal, wer spielt“, gibt sich Kay Beuck kämpferisch. „Rönnau ist ein Gegner, mit dem wir uns auf Augenhöhe bewegen und wenn wir alles raushauen, dann können wir auch gewinnen.“

Sören Warnick hat die Qual der Wahl

Für Sören Warnick ist der Sportplatz in Leezen komplett unbekanntes Terrain. „Ich glaube, ich habe da noch nie gespielt“, sagt der SCR-Trainer, der während seiner Spieler-Karriere auf Regional- und Oberliga-Niveau unterwegs war. Warnick kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig an einen Einsatz des wiedergenesenen Abwehrchefs Lennard Peter Koth ist noch nicht zu denken. „Er nimmt zwar schon am Mannschaftstraining teil, aber das Spiel in Leezen kommt noch zu früh.“ Alle anderen Kickern stehen dem 46-jährigen Coach zu Verfügung. „Ich hoffe, dass wir die Form der vergangenen Woche beibehalten können und wieder versuchen, über den Kampf ins Spiel zu finden. Gelingt uns dies nicht, dürfte das Derby eine ganz harte Nuss für uns werden.“

Trainereinstand von Sven Tepsic bei der FSG Kaltenkirchen

Unterdessen feiert Sven Tepsic am Sonntag seinen Einstand. Der neue Trainer des Verbandsligisten FSG Kaltenkirchen, der in der Weststaffel als Zehnter nur einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz besitzt, wird im Heimspiel gegen die SpVgg. Holstein-West 19 (8.) erstmals an der Seitenlinie stehen. Vor einer Woche hatte Tepsic sein neues Team beim 1:2 gegen Schlusslicht VfL Kellinghusen zwar bereits begleitet, in der Verantwortung hatte aber noch Frauke Kuhlmann gestanden. „Ich habe eine verunsicherte Mannschaft gesehen“, schildert der 40-Jährige seine ersten Eindrücke. „Zudem ist die Stimmung derzeit nicht die allerbeste, was bei dem Tabellenstand auch nicht verwunderlich ist.“

Tepsic will Spaß am Fußball vermitteln

Die Gemütslage seiner Spieler ist für den Vater von zwei Kindern ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, an dem er sofort arbeiten wird. „Wir wollen Freude und Spaß am Spiel vermitteln“, kündigt Tepsic an, der von Christian Pusch unterstützt wird und in Angreifer Daniel Owusu einen weiteren Ausfall zu beklagen hat. Der Stürmer zog sich in Kellinghusen einen Bänderriss zu. „Ich bin trotz der Ausfälle sehr zuversichtlich, dass wir am Sonntag die ersten Punkte einfahren können“, meint Tepsic. „Es steht eine spannende wie herausfordernde Aufgabe vor uns. Ich bin mir sicher, dass wir dies hinbekommen.“