Als Aktiver erspähte Marco Heß als technisch starker Mittelfeldspieler so manche Lücke in den gegnerischen Abwehrreihen und war auch in der Lage, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Als Trainer der Verbandsliga-Fußballer des Leezener SC hätte er sich im Nachbarschaftsderby gegen die zweite Elf des SV Todesfelde wohl einen Marco Heß 2.0 auf dem Feld gewünscht. „Wir haben so manche Chance durch unser unsauberes Passspiel liegen gelassen“, ärgerte sich Heß nach der 0:2 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft gegen die Oberliga-Reserve in einem Nachholspiel der Südstaffel.

Heß räumte ein, dass die Todesfelder, bei denen mit Niclas Sabas, Fin-Mathis Holm und Luca Reimers drei Akteure aus dem Kader der ersten Mannschaft mit von der Partie waren, „spielerisch reifer“ wirkten. „Hätten wir aber etwas mutiger nach vorne verteidigt und wären wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt, hätten wir den Gegner sicherlich etwas mehr ärgern können“, haderte der LSC-Coach. So aber waren die von Stefan Komm trainierten Todesfelder jederzeit Herr der Lage und feierten durch die Treffer von Kevin Benner (32., herrlicher Fallrückzieher) und Manuel Carvalho (87.) ihren dritten Punktspiel-Sieg im Jahr 2022, mit dem sie sich auf Rang drei verbessern konnten.

SV Todesfelde II will Sonntagsfluch besiegen

„Die 90 Minuten waren ein sehr zähes Ringen“, urteilte SVT-Trainer Stefan Komm. „Aber letztlich ist unser Sieg verdient.“ Am Sonntag geht es für die Todesfelder mit dem Spiel bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel weiter. Dort wollen die Komm-Mannen endlich ihren Sonntagsfluch besiegen. Alle vier Spiele an diesem Tag endeten bisher mit einer Niederlage.

Die Leezener dagegen orientieren sich als Tabellenachter am Klassenerhalt. Doch schon am Sonnabend könnten die Schützlinge von Marco Heß einen entscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib gehen. Gegner ist ab 16 Uhr der SSV Güster (9.). „Holen wir einen Dreier gegen Güster, dann sollte uns der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen sein“, ist sich Heß sicher.

Kaltenkirchener TS nach 2:0 wieder Spitzenreiter

Unterdessen haben es die Fußballer der Kaltenkirchener TS im dritten Anlauf endlich geschafft, ihren ersten Punktspielsieg in diesem Jahr einzufahren. Das Team von Trainer René Sixt setzte sich im Auswärtsspiel bei Grün-Weiß Todenbüttel mit 2:0 (1:0) durch und kehrte an die Tabellenspitze der Weststaffel zurück. Das Hinspiel vor knapp sechs Wochen hatte das Team aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde überraschend mit 1:0 für sich entschieden.

Zwei Gründe nannte Sixt, warum seiner Elf die Revanche glückte. „Wir haben sehr diszipliniert und konzentriert verteidigt“, lobte der Coach. Auf dem schwer zu bespielenden Platz wählten die Kaltenkirchener einfachste fußballerische Mittel, um das eigene Tor zu verteidigen und um selbst Angriffe zu inszenieren. Die mit Nashim Jueidi einen Abnehmer fanden. Torjäger Jueidi sorgte mit seinen Saisontoren 14 und 15 für die Entscheidung. „Er ist derzeit eiskalt vor dem Tor“, lobte Sixt, der am Sonnabend ab 14.30 Uhr mit seiner Elf am Marschweg den TSV Heiligenstedten empfängt.

Weiterhin spielten – Verbandsliga Ost: FSG Saxonia – Wiker SV 0:1 – Tor: Lennart Plüschke (88.).

Meister der Meister um den Flens-Cup, Achtelfinale: SC Rönnau 74 – TSV Pansdorf 0:3 – Tore: Fin-Luca Anders (26.), Felix Krüger (47.), Christoph Schnell (79.).