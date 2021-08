Bornhöved

Laboe ist ein Badeort an der Ostsee. Berühmt ist die Gemeinde für ihr Marinedenkmal und das U-Boot, dessen Innenleben besichtigt werden kann. Der Ort schmückt sich selbst mit dem Beinamen „Die Sonnenseite der Kieler Förde“. Fußballerisch sieht es eher düster für den VfR Laboe aus. Die VfR-Kicker wurden mit 1:5 (0:1) bei der FSG Saxonia auf Tauchstation geschickt und bleiben punktlos im Tabellenkeller der Verbandsliga-Oststaffel stecken. Saxonen-Coach Ralf Hartmann und seine Schützlinge feierten dagegen am zweiten Spieltag ihren zweiten Sieg.

Daniel Hahne als starker Rehberg-Ersatz

„Insgesamt ist unser Sieg verdient“, freute sich Hartmann, der jedoch noch Steigerungspotenzial bei seinen Kickern ausgemacht hatte. „Es gab in beiden Halbzeiten Phasen, wo es bei uns nicht ganz so gut lief, wir aber das Glück auf unserer Seite hatten.“ Wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit, als Daniel Hahne, der den privat verhinderten Patrick Rehberg zwischen den Pfosten vertrat, gleich drei Mal klärend eingreifen musste.

Schiffer und Steffen machen alles klar

Oder als die Hartmann-Schützlinge nach den Treffern des wuchtigen Sturmduos Arne Duggen (34./73.) und Jan Olaf Muhs (51.), bei einem Gegentor von Kevin Czerny (76.), mit 3:1 vorne lagen. Laboe stemmte sich gegen die Niederlage, scheiterte aber in den folgenden Minuten an Hahne, der sich als ein starker Rehberg-Vertreter erwies. Mit dem vierten Saxonen-Tor von Dominik Schiffer (84.) war die Partie entschieden. Nicolai Steffen (89.) legte sogar noch das 5:1 nach. „Wenn wir weiter oben mitspielen wollen, müssen wir lernen, noch konstanter zu werden“, resümierte Hartmann. „Das ist unser Ziel und daran werden wir arbeiten“.

Mittwoch im Pokal-Halbfinale beim TSV Plön

Bevor es zum punkt- und torlosen Schlusslicht Wiker SV geht, steht am Mittwoch eine nicht alltägliche Partie für die FSG Saxonia an. Ab 19 Uhr gastiert die FSG im Halbfinale des Kreispokals des Fußballkreises Holstein (Neumünster / Plön) beim TSV Plön. Am 21. August hat es diese Begegnung am ersten Spieltag der Verbandsliga schon einmal gegeben: Die Saxonen gewannen mit 2:1.

„Ich hoffe, dass wir den Schwung der ersten Saisonwochen mitnehmen können“, sagt Hartmann. „Zwei Spiele nacheinander in Plön zu gewinnen, wäre vor einigen Jahren noch unmöglich gewesen.“ Mit dem Finaleinzug würde ein Teil der FSG Saxonia Neuland betreten. Dazu Hartmann: „Der TSV Wankendorf hat in seiner Geschichte schon im Cupfinale gestanden, der TSV Bornhöved, der lange im Kreis Segeberg unterwegs gewesen ist, meines Wissens noch nie.“ Auf den Gewinner wartet der Sieges der Partie zwischen dem VfR Neumünster und dem PSV Neumünster.

FSG Saxonia: Daniel Hahne - Nicolai Steffen, Jonas Griese, Anatoli Lefler (78. Sebastian Brügmann), Dominik Schiffer - Bastian Heinrich, Tim Wedemeyer (64. Elias Laizers), Sascha Reichow ,Tobias Jantzen - Jan Olaf Muhs, Arne Duggen.