Lübeck

Timo Neumann und Rouven Schröder kennen sich. Genauer gesagt: Der Vizepräsident des Aufsichtsrates des VfB Lübeck und der Sportdirektor des FC Schalke 04 haben eine gemeinsame sportliche Vergangenheit. Eine in der Hansestadt. Von 2004 bis 2007 trugen sie das grün-weiße Trikot des VfB. Schröder lebte auch während seiner Zeit als Sportchef bei Mainz 05 noch lange in Stockelsdorf, und Sohn Lennard spielt noch heute in der U 14 des VfB. Der Kontakt zu Neumann riss nie ab. Der Funktionär des VfB fragte dann im Sommer bei Schröder einfach mal nach, ob die Schalker zu einem Freundschaftsspiel in den hohen Norden kommen würden. Schröder sagte zu und so steigt heute ab 18 Uhr das Duell Regionalliga gegen Zweite Bundesliga im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mirko Boland und Simon Terodde mit gemeinsamer Vergangenheit

Die Gemeinsamkeiten zwischen Neumann und Schröder werden nicht die einzigen des heutigen Abends sein. Auf dem Feld werden sich zwei alte Weggefährten gegenüber stehen, die ihre ersten Schritte im Profifußball gemeinsam gingen. VfB-Routinier Mirko Boland und Schalkes Torjäger Simon Terodde bildeten während ihrer Zeit beim MSV Duisburg eine Fahrgemeinschaft und spielten zusammen in der U 23. „Das war eine intensive Zeit“, erinnert sich der 34-jährige Boland. „Wir haben auch gemeinsam den Sprung zu den Profis geschafft.“

Boland spielte neuneinhalb Jahre für Braunschweig

Dort aber trennten sich die Wege. Während Terodde zu Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde, wechselte Boland fest zu Eintracht Braunschweig. Dort kickte der Mittelfeldspieler neuneinhalb Jahre, ehe er über den Umweg Adelaide United im Juli 2020 an die Lohmühle wechselte. Der Kontakt zu Terodde, der in der gleichen Zeitspanne für Union Berlin, VfL Bochum, 1. FC Köln, VfB Stuttgart und den Hamburger SV stürmte und Tore am Fließband erzielte, blieb. Doch nicht nur deshalb verfolgt Mirko Boland die Spiele des FC Schalke 04 wieder intensiver. Von 2001 bis 2004 war er Teil der berühmten königsblauen Knappenschule, spielte in der U 15 und U 17 für die Schalker. „Es war auch schon vor Simons Wechsel dorthin ein toller Traditionsverein“, erklärt Boland. „Durch die persönliche Verbindung schaue ich aber nun etwas genauer hin.“

Lesen Sie auch Holstein Kiel II triumphiert im Landesderby gegen den VfB Lübeck

Über 2500 Tickets im Vorverkauf abgesetzt

Kurzentschlossene, die die Begegnung heute live auf der Lohmühle verfolgen möchten, haben noch die Möglichkeit dazu. Aktuell sind rund 2500 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden. Tickets können im Online-Shop unter https://tickets.vfb-luebeck.de oder auf der Geschäftsstelle in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erworben werden. Es sind noch Karten in allen Preiskategorien verfügbar.

Attraktive Preise zu gewinnen

Im Vorfeld des Spiels sind einige Aktionen geplant. So ist auf dem Kunstrasenplatz eine Schussmesseanlage aufgebaut. Unter den Teilnehmer werden attraktive Preise verlost wie zum Beispiel Trikots oder zwei exklusive Strandkorb-Plätze direkt am Spielfeld im Heimspiel am Freitag, 5. November, gegen den SC Weiche Flensburg 08.

Junge Fans der Schalker kommen besonders auf ihre Kosten. Erwin, das Maskottchen der Königsblauen, präsentiert sich den jungen Anhängern und steht für Fotos zur Verfügung.