Henstedt-Ulzburg

Der Jubel nach dem Schlusspfiff war riesig: Die Fahrt ins saarländische Elversberg hat sich für die Zweitligafußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg gelohnt. Mit 2:1 (0:1) feierte der Neuling beim Mitaufsteiger SV Elversberg seinen zweiten Saisonsieg und schob sich in der Tabelle an die Nichtabstiegsplätze heran.

Mannschaft hat sich in die Pflicht nehmen lassen

„Mit drei Punkten im Gepäck ist die zehnstündige Rückfahrt aus dem Saarland deutlich besser zu ertragen“, sagte Trainer Christian Jürss kurz vor dem Einstieg in den Bus. Er war bester Laune, nachdem es in den Tagen zuvor sehr ernst zugegangen war. „Wir haben viele, teilweise sehr schwierige Gespräche geführt. Sowohl mannschaftsintern als auch wir Trainer untereinander.“ Ergebnis: „Die Mannschaft hat sich in die Pflicht nehmen lassen und war gefordert, den vielen Worten Taten folgen zu lassen.“

Zur Pause lag der SVHU mit 0:1 hinten

Allerdings so richtig erst nach 45-minütiger Anlaufzeit. Die Henstedt-Ulzburgerinnen standen defensiv sicher, nach vorne traten sie aber so gut wie gar nicht in Erscheinung. Die Gastgeberinnen hatten zwei Möglichkeiten. Eine Großchance nach einem Fehler im Aufbau vereitelte SVHU-Torhüterin Saskia Schippmann, bei der anderen war sie machtlos. Den Schuss von Anina Haßler konnte sie abwehren, beim Nachschuss von Karen Hager zum 1:0 (32.) hatte sie keine Chance.

Indra Hahn gleicht für SVHU aus

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff erhielten die SVHU-Spielerinnen einen Schub, der sie durch die restliche Partie trug. Eine Flanke von Lisa-Kristin Behneke, die nach ihrer Handverletzung erstmals nach der Auftaktpartie in Hoffenheim wieder in der Startaufstellung stand, vollstreckte Indra Hahn zum 1:1-Ausgleich.

Abwehrchefin Franziska Hilmer wird Matchwinnerin

Jetzt eroberte sich die Jürss-Elf immer mehr die Kontrolle über die Partie und verpasste durch Indra Hahn, Franziska Hilmer und Vera Homp gute Möglichkeiten, auf 2:1 zu stellen. Das Siegtor fiel in der 83. Minute, als Hilmer eine Flanke von Liv Fuß vergoldete. Dana Marquardt hatte sogar das 3:1 auf dem Fuß.

SVHU nächste Woche in Andernach

„Das war eine starke kämpferische Leistung von uns“, lobte Jürss. „Es gab bei uns keine Ausfälle im Team. Wir haben Elversberg nach der Pause gut von unserem Tor weggehalten.“ Am kommenden Wochenende geht es für den SVHU zur SG 99 Andernach, die am Sonntag den Tabellenzweiten MSV Duisburg mit 3:1 geschlagen hat.

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Lisa-Kristin Behneke, Chiara Pawelec, Franziska Hilmer, Sophie Profé, Rieke Ehlers – Liv Fuß, Jette Schulz, Dana Marquardt – Indra Hahn (90.+3 Catherine Knobloch), Vera Homp (90.+2 Melena Lux).

Tore: 1:0 (32.) Karen Hager, 1:1 (53.) Indra Hahn, 1:2 (83.) Franziska Hilmer

SR: Laura Duske (Vorwärts Spoho 98); Z: 150.