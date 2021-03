Kiel

Als die Pandemie das erste Fußballtraining der D-Junioren des Suchsdorfer SV nach Monaten Pause zugelassen hätte, sorgte stattdessen Klaus für eine Absage. Am vergangenen Donnerstag war an eine Rückkehr auf den Platz nicht zu denken: Das Sturmtief fegte durch Kiel. Vom Bahndamm neben dem SSV-Sportplatz krachte ein Baum auf das Feld. Der Zaun, der nur Bälle, keine Bäume auffangen soll, knickte unter der Last des Stamms ein.

Nach monatelanger Pause: Alle Spieler noch an Bord

Einige Tage später, beim zweiten Anlauf der Nachwuchskicker für den Re-Start, ist es der einzige sichtbare Schaden des Orkans auf dem Fußballplatz. Und der Schaden des langen Lockdowns? Der fällt bei den U12-Kickern aus Suchsdorf auf den ersten Blick gering aus. Kein Spieler ist aus dem Verein ausgetreten, 19 von 21 Fußballern aus dem Team bei der ersten Einheit dabei.

20 Kinder (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) dürfen nach der aktuellen Corona-Verordnung, die in der vergangenen Woche in Kraft getreten ist, zusammen aufs Feld – das wird trotz steigender Infektionszahlen laut Beschluss des Landes vom Mittwoch auch in der kommenden Woche so bleiben. Weil aber die Gefahr eines nächsten Hausarrests für den Sport nicht vollends gebannt ist, lautet das Motto nicht nur in Suchsdorf: raus auf den Platz, solange es geht.

Suchdsorfer SV: Hygienekonzept gibt Spielregeln vor

„Ihr könnt zu eurer Gruppe, ihr wisst ja Bescheid“, ruft Trainer Tjalf Cosmilla zwei Nachzüglern zu, die am Eingang des Geländes ihre Fahrräder abstellen – weil die Umkleiden gesperrt sind, schon mit geschnürten Fußballschuhen, das gehört zu den Spielregeln in dieser Pandemie.

„Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 2021“ heißt das komplette Regelbuch des Suchsdorfer SV, in der alle Vorgaben festgehalten sind, die Trainer und Spieler beachten müssen, von der Toilettennutzung über Begrüßungsrituale hin zu sogenannten „Besprechungszonen“. Hier warten die Kicker – jeder in gebotenem Abstand an seinem Hütchen – zwischen den Übungen auf die Ansagen ihres Trainers.

Viele Wettbewerbe beim Trainingsstart

Coach Cosmilla will zur Begrüßung nicht viele Worte verlieren. Zu lange mussten seine Spieler die Füße stillhalten. Die Einheit beginnt mit Fußball-Bowling: Zwei Gruppen treten gegeneinander an, müssen die Kegel vor ihren Gegnern abräumen. Der erste Schuss ist bei beiden Teams ein Teffer. „Mir ist es wichtig, heute viele Wettbewerbsspiele zu machen, mit schnellen Erfolgserlebnissen. Darauf sind jetzt alle heiß“, sagt Cosmilla, der die Mannschaft seit der E-Jugend begleitet.

Lesen Sie auch:Reaktionen auf Saison-Annullierung: Zwischen "fair" und "blödsinnig"

Ganz ohne Wettbewerb ging es bei den D-Junioren seit November nicht. „Wir haben verschiedene coole Challenges und Zoom-Trainings während des Lockdowns gemacht“, sagt der elf Jahre alte Jon. „Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man seine Mitspieler wiedersehen und normal trainieren kann.“

Canes-Athletikcoach hielt U12-Fußballer fit

Zweimal pro Woche organisierte das Trainerteam digitale Trainingseinheiten. Curtis Diers, Athletikcoach bei den Footballern der Baltic Hurricanes und Vater von Mitspieler Nic, machte mit den Fußballern Athletiktraining per Videokonferenz. „Das hat meine Mannschaft überraschend gut angenommen“, sagt Cosmilla.

Lesen Sie auch:SHFV-Vizepräsidentin nach Saisonabbruch: "Müssen für alle Vereine entscheiden"

Weil sich Ballgefühl aber vor dem Bildschirm nicht schulen lässt, rauschen bei der ersten Torschussübungen die Bälle reihenweise über die Latte. Nach dem Abschluss wird sich wieder hinten angestellt. Immer wieder ermahnt der Trainer seine Spieler dabei, die Abstände einzuhalten. Nicht jede Übung, die auf dem Papier als kontaktfrei geeignet scheint, funktioniert auch in der Praxis. „Wenn eine Spielform etwas wilder ist, muss ich einmal öfter an die Abstände erinnern.“ Doch seine Schützlinge beherzigen das Gebot meist.

Abhauen ohne Dusche, abbauen müssen die Trainer

„Machen wir ein Abschlussspiel?“, fragen mehrere Spieler. „So eine Art“, antwortet der Trainer. Zwei Tore werden gegenüber gestellt, in der Mitte ist eine Sperrzone. Zwischen Torhüter und Stürmer soll es nicht zu Zweikämpfen kommen. Mit Wohlwollen könnte man behaupten, die Kicker sollen lernen, im Spiel möglichst schnell den Abschluss zu suchen. Doch es ist wohl nur eine weitere Übung, die den mühsamen Spagat zwischen Fußballtraining und Hygienevorschriften versucht.

Die Einheit endet nach eineinhalb Stunden. Abbauen müssen die Kicker nicht, weil Hütchen und Stangen nur vom Trainer angefasst werden dürfen. Die Fußballer fahren direkt nach Hause – auf Abstand und ungeduscht.