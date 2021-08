Todesfelde

Der Leidensweg des Fußballers Yannick Chaumont wird immer länger. Der 25-Jährige Außenbahnspieler des Oberligisten SV Todesfelde muss jetzt doch am Knie operiert werden. Die Saison dürfte für „Monty“ Chaumont gelaufen sein. Auch Neuzugang Jan-Luca Holst fällt mit einer Knieverletzung monatelang aus.

Im Juli 2019 zog sich Chaumont einen Achillessehnenriss zu. Im Landespokal-Finale gegen den VfB Lübeck meldete er sich im August 2020 zurück. „Monty“ wurde beim 3:2-Triumph eingewechselt und spielte Anfang September auch im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück (0:1) einige Minuten.

Entweder OP oder nie mehr Leistungsfußball

Nur wenige Wochen später erwischte es Chaumont erneut. Die Schäden am Kreuzband und Meniskus wurden konservativ behandelt. Unter Anleitung von Physiotherapeut Jirair Mherjan baute Chaumont Muskeln auf, um das Knie zu entlasten. Neun Monate später war er schmerzfrei und spielte ab und zu schon mal einen Ball. „Bei einer simplen Trainingsübung hat Monty den Anspieler gemacht“, sagt Tramm. „Plötzlich schoss ihm der Schmerz ins Knie.“

Das Ergebnis einer MRT-Untersuchung war niederschmetternd: Nun ist auch noch das Innenband gerissen. „Mein Pech ist unfassbar. Um wieder ambitioniert Fußball spielen zu können, ist jetzt eine Operation unausweichlich“, sagt Chaumont. „Als ich die Diagnose erfuhr, hat mich das mental tief getroffen.“ Inzwischen ist aber sein Kampfgeist erwacht: „Mit Unterstützung meiner Familie, dem Verein und der Mannschaft werde ich das Comeback schaffen!“

Schwer am Knie erwischt hat es auch Neuzugang Jan-Luca Holst (zuvor Grün-Weiß Siebenbäumen). Diagnose: Außenbandriss plus Beschädigung des Knochens. „Nach der OP wird Jan-Luca mindestens drei Monate ausfallen“, bedauert Tramm. „Er war auf unserer linken Seite gerade so richtig in Fahrt gekommen. Es erwischt immer Spieler auf Positionen, die ohnehin dünn besetzt sind.“

Mit Florian Petzold und Cedric Szymczak, so Tramm, stünden zwei in der Vergangenheit überragende Außenbahn-Spieler überhaupt nicht mehr im Kader. Petzold hat eine Fußballpause eingelegt, Szymczak studiert in den USA. „Dazu Monty und Jan-Luca, das trifft uns heftig“, sagt Tramm.

Zwei Neue vom VfB Lübeck

Die Todesfelder haben reagiert und zwei weitere Spieler verpflichtet. Tarec Blohm wechselte vor einem Jahr vom SV Barmbek-Uhlenhorst zum VfB Lübeck und kommt jetzt an die Dorfstraße. „Er war in Lübeck als Zwischenspieler zwischen der U 23 und den Drittliga-Profis eingeplant“, erklärt Tramm. Der 23-Jährige ist vielseitig einsetzbar. „Ich plane mit ihm für die linke Bahn“, verrät Tramm.

Henry Beckmann aus der U 19 des VfB Lübeck steigt beim SVT in den Männerbereich ein. Der 19-Jährige aus Klein Rönnau ist ebenfalls ein Flügelspieler. „Wir werden Henry genau wie Arne Böttcher, der zuvor aus dem VfB-Nachwuchs zu uns gewechselt ist, Zeit geben, sich zu entwickeln“, sagt Tramm. „Perspektivisch traue ich beiden Youngstern einiges zu.“

Im Meisterpokal beim C-Klassisten

Am Sonntag bestreiten die Todesfelder ein Spiel in einem fast vergessenen Wettbewerb. Der Oberligist gastiert in der ersten Runde des landesweiten Meisterpokals ab 14 Uhr beim C-Klassisten SG Bargstedt/Nienkattbek.