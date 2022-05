Fußballer des SV Todesfelde feiern Oberliga-Meisterschaft

Todesfelde

Erst das Ticket für die Regionalliga-Aufstiegsrunde gelöst, dann den Titelgewinn in der Oberliga-Meisterrunde mit dem 2:1 (2:1) beim TSV Bordesholm eingetütet: Die Fußballer des SV Todesfelde haben zwei ihrer vier hochgesteckten Saisonziele erreicht. „Es ist überragend, was die Jungs das ganze Jahr über, aber speziell in den vergangenen Wochen mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus geleistet haben“, schwärmt Trainer Sven Tramm.

Vor zwei Jahren wurden die Todesfelder bereits schon einmal als Meister ausgezeichnet. Damals wurde die Corona-Runde verkürzt, die Tabelle über den Quotienten (Punkte geteilt durch Zahl der Spiele) errechnet. „Am Ende einer kompletten Saison ganz oben zu stehen, fühlt sich noch besser an“, sagt Tramm, dessen Team am Himmelfahrtstag mit einem Erfolg im Finale des Kreispokals beim SV Henstedt-Ulzburg den nächsten Titel einfahren will. Und dann warten die Aufstiegsspiele bei Concordia Hamburg, gegen den Bremer SV und Kickers Emden.

Lesen Sie auch Nach Krebserkrankung: Torjägerin Alina Witt darf wieder kicken

Zunächst einmal wollen die Todesfelder aber am Sonntag ab 14 Uhr in ihrem letzten Meisterrundenspiel eine Rechnung mit dem Eckernförder SV begleichen. Der Tabellenzweite entschied das Hinspiel klar mit 3:0 für sich. Rund um das Spiel wird Partystimmung herrschen. Die Todesfelder laden Fans und Sponsoren dazu ein, gemeinsam mit ihnen den Landesmeistertitel zu feiern. „Wenn alle kommen, die es mit dem SV Todesfelde halten, wird es ganz schön voll“, lacht Tramm.

Siegtor durch Rafael Krause

Im Nachholspiel in Bordesholm schnappte sich Marco Pajonk in der elften Minute einen weiten Abschlag von Keeper Fabian Landvoigt. Pajonk schlug ein paar Haken und schloss kaltschnäuzig zum 1:0 für Tramms Team ab. Beim Ausgleich tappten die Gäste in die Konterfalle. Jannik Holz (25.) erzielte das 1:1. „Muggi“ Holz (31) und Bente Bruhn (30) werden Bordesholm verlassen. Aber sie kehren nicht etwa zu ihrem langjährigen Klub TuS Hartenholm zurück. Das Duo sagte für die neue Saison beim A-Klassisten SG Dänisch-Müssen zu, der Spielgemeinschaft des TuS StuSie mit dem VfL Struvenhütten.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem 2:1 spielte SVT-Abwehrchef Kai-Fabian Schulz (38.) einen perfekten langen Pass auf Rafael Krause. Wirbelwind Krause, der immer kaltblütiger im Abschluss wird, ließ Bordesholms Schlussmann Chris Kröhnert keine Abwehrchance. Nach der Pause verpassten es die Tramm-Schützlinge, den Deckel auf das Spiel zu machen. „Unsere Jungs haben den Kröhnert im TSV-Tor so richtig glänzen lassen. Diese Abschlussschwäche ist aber auch alles, was ich heute kritisieren möchte“, sagte Tramm.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Niklas Sabas (82. Christian Jaacks), Deniz Hasan Yilmaz, Kai-Fabian Schulz, Tarec Blohm – Sören Gelbrecht (72. Finn-Mathis Holm), Luca Sixtus – Henrik Sirmais (66. Dennis Studt), Emanuel Bento, Rafael Krause – Marco Pajonk (66. Morten Liebert).

SR: Ole Andreas Schulz (SG Geest 05); Z: 120.

Tore: 0:1 (11.) Marco Pajonk, 1:1 (25.) Jannik Holz, 1:2 (38.) Rafael Krause.