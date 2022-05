Fußballer des SV Todesfelde sind Serientäter im Kreispokal

Henstedt-Ulzburg

Die letzte Niederlage des SV Todesfelde in einem Fußball-Pokalspiel auf Kreisebene ist lange her. Es war das Endspiel am 1. Juni 2014, als Jannick Martens (Elfmeter) und Aaron Meyerfeldt den SV Henstedt-Ulzburg mit einem späten Doppelschlag zum 2:0-Erfolg schossen. Seitdem eilen die Todesfelder in diesem Wettbewerb von Triumph zu Triumph.

Am Himmelfahrtstag versucht es wieder einmal der SVHU, das Abonnement des Oberliga-Meisters auf den Kreispokal zu beenden. Das Finale wird um 15.30 Uhr im Henstedt-Ulzburger Beckersbergstadion angepfiffen.

Lesen Sie auch SV Todesfelde feiert Oberliga-Meistertitel

„Wir freuen uns, wie im Vorjahr das Endspiel erreicht zu haben“, sagt Christian Pusch, Trainer des SVHU. Der Landesligist kassierte 2021 eine 1:4-Niederlage. „Für uns ist das ein schönes Highlight zum Saisonabschluss. Todesfelde als Oberligameister ist klarer Favorit. Es muss alles passen, um für eine Überraschung zu sorgen.“

Trainer Sven Tramm steuert Belastung seiner Spieler

SVT-Coach Sven Tramm spricht mit Respekt über den Gegner, der seine Punktrunde als Tabellendritter abschloss: „Trotz der Turbulenzen um den Trainerwechsel im Winter haben die Henstedt-Ulzburger richtig gut performt. Niemand sollte glauben, dass wir diese Mannschaft im Vorbeigehen schlagen.“

Auf dem Weg zum achten Cupgewinn in Folge muss Tramm bei der Aufstellung auf die Belastungssteuerung seiner Spieler achten. Drei Tage später beginnt für seine Elf die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. Erster Gegner wird ab 15 Uhr im Stadion Hoheluft am Lokstedter Steindamm der Hamburger Vertreter SC Concordia sein.

Von Von Jürgen Brumshagen