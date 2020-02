Das erhöht die Gefahr des Wettbetrugs

Kiel

In der Oberliga Schleswig-Holstein wetten Fußballer trotz Verbots auf ihre eigenen Spiele und nutzen dabei vermeintliches Insiderwissen. Drohende Sperren und Ordnungsgelder haben für die Akteure keine abschreckende Wirkung. Tim Cassel, Geschäftsführer des SHFV betonte im Rahmen unserer Berichterstattung jedoch: „Wenn wir davon erfahren, ist das ganz klar ein Fall für die Sportgerichtsbarkeit."

DFB-Ombudsmann kann anonym zu Rate gezogen werden

Aber ist das nicht alles halb so wild? Erhöhen Spieler dadurch nicht nur ihre Siegprämie, verschaffen sich zusätzliche Motivation? Carsten Thiel von Herff ist Ombudsmann des DFB für Spielmanipulation. Der Rechtsanwalt wird bei Verdachtsmomenten von Vereinen und Verbänden anonym zu Rate gezogen. Er sagt: „Haben die Spieler erst einmal Geld verloren, besteht die Gefahr, dass sie Einsätze erhöhen, häufiger spielen und in Abhängigkeiten geraten.“ In der Folge erhöhe sich auch die Gefahr des Wettbetrugs.

Bei Spielmanipulation droht Freiheitsstrafe Sowohl die Rechtsordnung des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) als auch die des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) verbieten Spielern das Wetten auf Begegnungen der eigenen Mannschaft und anderer Teams der gleichen Liga. Laut Paragraf 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB wird dies im Rahmen des Sportrechts mit Sperren oder Geldstrafen geahndet. Strafrechtlich relevant sind diese Wetten nach § 265 des Strafgesetzbuches erst, wenn Akteure den Ausgang eines Spiels „zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflussen“. Spielmanipulation kann in besonders schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

SHFV gründete 2014 "Arbeitsgruppe Sportwetten "

Spielmanipulation im Amateurfußball ist ein Thema, über das nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. In Schleswig-Holstein hielten sich lange hartnäckig die Gerüchte, in der Saison 2011/12 sei es in der Mannschaft des damaligen SH-Ligisten FC Sylt zu Wetten auf Siege des Gegners gekommen, als Gehaltszahlungen ausblieben. 2014 erschütterte ein Wettbetrugsskandal die Oberliga Hamburg. Der SHFV gründete daraufhin die "Arbeitsgruppe Sportwetten", der auch Cassel angehörte. Er sagt: „In Schleswig-Holstein hat es in den vergangenen Jahren keine Auffälligkeiten gegeben. Wir beobachten das Sportradar aber genau.“ Auf dem Sportradar überprüfen der DFB und seine Landesverbände Partien in Echtzeit auf auffällige Spielverläufe. „In den Amateurligen ist die volle Kontrolle im Vergleich zur Bundesliga jedoch nicht möglich“, gibt Thiel von Herff zu.

Marktführer Tipico bietet keine Wetten im Amateurbereich an

Auch deshalb haben viele Wettanbieter Amateurfußballspiele bereits aus ihrem Angebot gestrichen. Tipico, Marktführer auf dem deutschen Sportwettenmarkt, bietet seit 2015 nur noch Wetten bis zur Dritten Liga an. „Im Falle von Spielmanipulationen wären gerade die Wettanbieter die Geschädigten“, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit. „Die Integrität des Sports ist für Tipico fundamentale Voraussetzung seines Geschäftsmodells.“ Daher befürworte Tipico die Ausweitung von Aufklärungs- und Schulungskampagnen.

SHFV führt Präventionsveranstaltungen durch

Die Aufklärung und Sensibilisierung der Spieler sei auch laut Cassel der einzig wirksame Weg, um Wettaktivitäten aktiver Spieler einzuschränken. Der SHFV führt regelmäßig Präventionsveranstaltungen mit Vereinsvertretern durch. „Ob aber Wettanbieter aus Malta oder Asien Spiele aus der Oberliga Schleswig-Holstein im Portfolio haben, darauf können wir keinen Einfluss nehmen.“

