Bei zwei Fußballspielen mit Beteiligung von Mannschaften aus Kiel kam es am vergangenen Wochenende zu negativen Vorfällen. Beim TSV Altenholz III gegen Azadi Kiel rückten zehn Polizeiwagen an. Der SSV Marina Wendtorf berichtet über Faustschläge während und nach des Auswärtsspiels bei Comet Kiel.

Faustschläge und Rangeleien bei Partien in Kiel und Altenholz

Von Clemens Behr