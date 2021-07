Henstedt-Ulzburg

Uwe Müller war im Henstedt-Ulzburger Fußball der Mann für alle Fälle. Müller war bis zu seinem Tod im Jahr 2019 ein Ehrenamtler, wie er im Buche steht. Ihm war es nie wichtig, in vorderster Reihe zu stehen. Auch mit Anfang 70 erledigte er noch immer in aller Ruhe seinen Job. Wenn im Henstedt Sportpark an der Bürgermeister-Steenbock-Straße nach der langen Corona-Pause bald wieder Hochbetrieb herrscht, wird die Erinnerung an den Familienvater wach bleiben: Zu Müllers Gedenken wurde eine Grillhütte mit Gedenktafel errichtet.

Zur Einweihung ließ es sich Müllers Witwe Rita nicht nehmen, einen Kuchen mitzubringen. Sebastian Günther aus dem SVHU-Fußballvorstand hielt eine emotionale Rede. „Da sind auch ein paar Tränchen gekullert“, sagte Sandra Hülbert, die stellvertretende Abteilungsleiterin.

Caspar Memering sprach Müller an

Ein Zufall brachte ihn zum Betreuerjob bei der Liga-Mannschaft des SVHU-Vorgängervereins SV Henstedt-Rhen. Ende der 1980er-Jahre sprach der damalige Trainer Caspar Memering den Trainingskiebitz an. Müller überlegte nicht lange und übernahm die Aufgabe, die ihm ans Herz wuchs. Er fieberte mit, als die Rhener in ihrer erfolgreichsten Zeit unter der Regie von Trainer Jens Martens in der damaligen Oberliga Nord (heute Regionalliga Nord) spielten, blieb seinen Jungs als gute Seele aber auch treu, wenn es sportlich nicht rund lief.

Uwe Müller Quelle: NILS GÖTTSCHE

Ein Highlight waren immer Müllers Geburtstage. Da umsorgte er seine Mannschaften stets mit Eis satt von seiner Tochter Andrea, die in Duvenstedt einen Eisladen führt.

Mit den Trauerspenden anlässlich seines Todes wurden unter anderem die letzten drei Teams bedacht, um die er sich kümmerte. Und einen Teil gab es für eine Grillhütte im Sportpark Henstedt. Die Planung und Umsetzung des Projekts übernahmen hauptsächlich Kay Gerber und Wolfgang Göttling.