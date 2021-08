Henstedt-Ulzburg

Vera Homp hatte alles gegeben. „Mir zittern die Beine, ich bin schon sehr, sehr kaputt. Aber es hat sich gelohnt!“, sagte die 30-Jährige, die beim ersten Sieg des Aufsteigers SV Henstedt-Ulzburg in der zweiten Bundesliga der Fußballerinnen eine Schlüsselrolle spielte. Homp, nach einer Verletzung am Sprunggelenk erstmals wieder eine komplette Partie auf dem Rasen, erzielte beim 3:1 (2:1) gegen das extrem junge Ausbildungsteam des deutschen Meisters FC Bayern München zwei Tore. Auch ihre Sturmpartnerin traf: Indra Hahn setzte einen Flugkopfball zum 2:1 ins Netz.

Die Henstedt-Ulzburgerinnen, die zum Auftakt in Hoffenheim mit 1:4 unter Wert geschlagen wurden, waren vor 350 Zuschauern auf dem Sportplatz am Schäferkampsweg das stärkere Team. Die Statistiken für Ballbesitz, Zweikampf und zweite Bälle entschieden die Schützlinge von Trainer Christian Jürss für sich. Fast immer, wenn die Gastgeberinnen ihren Körper einsetzen konnten, verloren die körperlich wenig robusten Münchnerinnen den Zweikampf oder Ball.

Hahn auf Homp zum 1:0

Nach einem langen Ball von Torhüterin Saskia Schippmann, den Indra Hahn auf Vera Homp verlängerte, fiel in der 18. Minute das 1:0 für die Gastgeberinnen. Das Jürss-Team kontrollierte zumeist die Partie. Was passieren kann, wenn man die im Durchschnitt 17-jährigen Münchenerinnen spielen lässt, bekamen die SVHU-Frauen in der 32. Minute zu spüren. Nach einer herrlichen Kombination traf Andrea Gavric zum 1:1. „Es lief schon fast zu gut für uns“, sagte Jürss. „Wir haben uns locken lassen, zwei kleinere Fehler begünstigten den Ausgleich.“

Als Indra Hahn (42.) eine Freistoßflanke zum 2:1 veredelte, war die Welt der SVHU-Fußballerinnen wieder in Ordnung. „Kopfball ist sonst nicht so mein Ding. Ich glaube, es war mein erstes Tor per Kopf“, lachte die Angreiferin. „Ich hatte aber auch ungewöhnlich viel Platz.“

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste etwas mehr Ballbesitz. Dass sie damit etwas anfangen konnten, ließ der SVHU aber selten zu. Zumeist verfingen sich die Münchnerinnen spätestens in der gegnerischen Fünferkette.

Hahn auf Homp und wieder Tor

Dem 3:1 von Vera Homp in der 65. Minute ging eine Faustabwehr von Saskia Schippmann voraus. Der Konter lief über wenige Stationen. Jette Schulz passte zu Indra Hahn, die wie vor dem ersten Tor Vera Homp bediente, die den Vorsprung ausbaute.

Bis zum Schlusspfiff war die Jürss-Elf dem 4:1 näher als die Gäste dem Anschlusstor. „Nachher fehlte uns die Kraft und damit auch die Konzentration, um die Konter erfolgreich abzuschließen“, sagte Indra Hahn. „Vera und ich waren überrascht, wie viele Bälle wir im Spielverlauf bekommen haben.“

Nur am Limit erfolgreich

Nach dem Schlusspfiff gab es ausnahmslos glückliche Gesichter bei den Henstedt-Ulzburgerinnen. Sie hatten bewiesen, dass sie auf diesem Niveau konkurrenzfähig sind. Trainer Jürss trat aber gleich auf die Bremse. Punkte in der zweiten Bundesliga müsse man sich in jedem Spiel hart erarbeiten: „Wir müssen an unser Limit gehen, um erfolgreich zu sein.“

SV Henstedt-Ulzburg: Saskia Schippmann – Jennifer Michel, Liv Fuß, Franziska Hilmer, Madita Ehrig, Sophie Profé (67. Rieke Ehlers) – Friederike Nagorny (84. Melena Lux), Jette Schulz, Dana Marquardt – Indra Hahn, Vera Homp.

Tore: 1:0 (18.) Vera Homp, 1:1 (32.) Andrea Gavric, 2:1 (42.) Indra Hahn, 3:1 (65.) Vera Homp.

SR: Jacqueline Herrmann (TuS Osdorf); Z: 350.