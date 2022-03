Indra Hahn vom SV Henstedt-Ulzburg ist SH-Fußballerin des Jahres

Henstedt-Ulzburg

Die Auszeichnung „Fußballerin des Jahres“ bleibt in Schleswig-Holstein fest in der Hand des SV Henstedt-Ulzburg. Nach fünf Titelgewinnen in Folge für Alina Witt wählten Fans in einem Online-Voting, die Trainer sowie eine Fachjury Indra Hahn zur besten Spielerin im Land zwischen den Meeren. Es gibt sogar einen SVHU-Doppelsieg: Franziska Hilmer, Mannschaftsführerin des Zweitligisten, wurde auf den zweiten Platz gewählt.

„Damit hatte ich nicht gerechnet!“, freut sich die 21-jährige Indra Hahn aus Neversdorf über die Auszeichnung. „Ich wollte besser abschneiden als bei meiner ersten Nominierung. Aber dass ich gewinne, macht mich total stolz.“ Sie hatte beim Voting der Jury und der Trainer die Nase vorn. Ihre Teamkollegin Hilmer konnte die größte Fan-Base mobilisieren. Vera Homp, dritte SVHU-Spielerin auf der Liste der Top 10, belegte den sechsten Platz.

Ohne Indra Hahn wäre der SVHU im vergangenen Sommer kaum in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Weil Leistungsträgerinnen wie Alina Witt, die aufgrund einer langwierigen Erkrankung immer noch ausfällt, Vera Homp, Malin Hegeler und Lina Clausen fehlten, übernahm die Neversdorferin Verantwortung – und erzielte Tore am laufenden Band. Zwei gegen Hannover 96 in den Qualifikationsspielen für die Aufstiegs-Play-offs, sogar fünf in den entscheidenden Spielen gegen Viktoria Berlin.

Auch in der laufenden Serie trifft Indra Hahn regelmäßig – ihre Tore sorgen dafür, dass die Hoffnung des SVHU auf den Klassenerhalt lebt. Ein Erfolgsgeheimnis, so die Torjägerin, gebe es nicht. Aber sie sei ein positiver Mensch: „Es hilft bestimmt, dass ich immer fröhlich bin. Und es bringt mir riesigen Spaß, mit den anderen Spielerinnen Zeit zu verbringen und zu kicken.“

Erste Liga? Indra Hahn ist ganz entspannt

Christian Jürss, in der Abstimmung zum Trainer des Jahres auf den dritten Platz gewählt, spricht von einem Leistungssprung, den die Stürmerin gemacht habe. Träumt die schnelle Torjägerin von einem Wechsel zu einem Erstligisten? „Da bin ich ganz entspannt und mache mir darüber überhaupt keinen Kopf“, sagt die Fußballerin, die im Amt Itzstedt eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. „Aktuell liegt jedenfalls nichts an.“

Im zarten Alter von fünf Jahren begann Indra Hahn im Leezener SC mit dem Vereinsfußball. Bis zur Saison 2017/2018 spielte die Angreiferin bei den Jungen mit. Parallel dazu besuchte sie das Training der Mädchen-Kreisauswahl und nutzte das Landes-Stützpunkttraining, um sich zu verbessern. 2018 wechselte die 1,78 Meter große Stürmerin zum SVHU, wo sie zunächst zum Kader der Oberliga-Frauenmannschaft gehörte, aber eine Saison später fest in das erste Team „befördert“ wurde.

SVHU will gegen Andernach nachlegen

Unterdessen hätte die Laune nach dem 2:1-Sieg beim Tabellenführer SV Meppen bei den Henstedt-Ulzburgerinnen kaum besser sein können. Am Sonntag ab 11 Uhr haben sie die Möglichkeit, den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz weiter zu verkürzen. Auf dem Sportplatz am Henstedt-Ulzburger Schäferkampsweg empfängt der SVHU den Tabellenachten SG 99 Andernach.

„Andernach ist eine erfahrene und abgezockte Mannschaft, die körperlich präsent ist und nicht einfach zu bespielen ist“, sagt Jürss, dessen Elf die Hinrundenpartie mit 1:3 verlor.“

Mit Blick auf die nächste Spielzeit sagt Jürss: „Wir planen zweigleisig. Aktuell erscheint es wahrscheinlicher, dass wir in der Regionalliga spielen werden, aber auch unsere Unterlagen für eine weitere Saison in der Zweiten Bundesliga liegen dem DFB vor.“

Fest steht bisher, dass Jette Schulz und Madita Ehrig (beide Studium in den USA) sowie Franziska Hilmer, die ihren Lebensmittelpunkt nach München verlegt, den SVHU verlassen werden. Sophie Profé strebt ein Studium in Köln an, Nane Krüger absolvierte kürzlich ein Probetraining bei der TSG Hoffenheim.

In Konkurrenz zum Hamburger SV

Mit dem Hamburger SV als Nachbarn, der im besten Falle in der kommenden Spielzeit mit der ersten Mannschaft in der Zweiten Bundesliga und mit der zweiten Elf in der Regionalliga antreten wird, ist die Verpflichtung von Neuzugängen nicht einfacher geworden. Der SVHU befindet sich mit interessanten Kandidatinnen in Gesprächen. Ein Trumpf des Vereins: „Wir können selbstbewusst sagen, dass wir Spielerinnen bei uns auf ein höheres Niveau entwickelt haben“, betont Jürss. Als sehr positiv bewertet der Grundschullehrer, „dass wir uns im Trainerstab und Funktionsteam breiter aufstellen werden. Damit können wir dann die Trainingsqualität erhöhen“.

Christian Jürss hat sich noch nicht festgelegt, ob er SVHU-Trainer bleibt. Das grundsätzliche Interesse des A-Lizenztrainers sei vorhanden. Aber er warte noch ab, wie sich die künftige Qualität des Kaders entwickele.

