Kiel

666 – um diese Zahl ranken sich unzählige Mythen. Für Inter Türkspor Kiel bedeutet die Zahl biblischen Ursprungs, die zudem auch dem Teufel zu gesprochen wird, vor allem das Ende einer fast zweijährigen Leidenszeit. Der Oberligist gewann am Sonntag gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm exakt 666 Tage nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Eutin 08 am 31. Oktober 2019 wieder ein Spiel in der Fußball-Oberliga.

Hat Inter das Siegen verlernt? Diese Frage bohrte sich Woche für Woche immer tiefer ins Oberstübchen derer, die es mit dem Ostuferklub halten. „Der Druck war spürbar und ließ einfach nicht nach. Die Sehnsucht nach dem Gefühl des Sieges baute sich wie eine Mauer auf“, gab Inter-Spielmacher Rezan Acer zu. Der 27-Jährige war neben Arian Jasari und Fabian Pauls einer von noch drei Akteuren, die auch schon bei letzten Inter-Sieg 2019 auf dem Platz standen. Der Trainer damals hieß Özcan Atasoy, der Ligamanager Berkant Özel und der Torwart Hüsnü Özdemir. Alles längst Vergangenheit! Was blieb, war eine schier endlose Zeit ohne Erfolgserlebnis.

Der Kopf wurde zu Inters Feind

Das Ende der Negativserie war häufig nah: Gegen den SC Weiche Flensburg 08 II fehlten zwei, gegen den TSV Altenholz knapp zehn Minuten zum Sieg. Die „Interisti“ gingen stets mit einer 2:1-Führung in die Schlussminuten, ehe erst das große Zittern begann und die Enttäuschung, wieder ohne Sieg zu bleiben, folgte. „Immer, wenn die letzten Minuten eingeläutet wurden, stieg bei mir der Herzschlag“, bekennt der Sportliche Leiter, Bülent Seker. Der Kopf wurde zum Feind. „Wenn man in seinem Beruf gute Arbeit leistet, wird man dafür entsprechend bezahlt. Wir haben bei unserem Hobby ebenfalls häufig einen guten Job gemacht, aber der Fußballerlohn von drei Punkten blieb uns versagt. Das war über einen so langen Zeitraum schon brutal“, erklärt Acer.

Trainer Onur Cokgez: „Wir haben alles seziert und analysiert“

Mit Onur Cokgez installierte Inter mitten in der Pandemie einen neuen Trainer. Der mit 27 Jahren jüngste Coach der Oberliga brachte neuen Wind ins mental angeschlagene Inter-Lager: „In der Zeit, wo keine Spiele stattfanden, konnte ich ausloten, woran es hakt“, sagt Cokgez. Seine Handschrift war schnell erkennbar. Allein die Sieglosserie sollte in den ersten drei Spielen unter seiner Ägide nicht gebrochen werden. Lastete ein Fluch auf Inter? „Diesen Gedanken wollten wir nie aufkommen lassen. Aber irgendwie war er da. Wir haben alles seziert und analysiert, haben Gespräche in kleinen und großen Gruppen geführt. Wollten im Training Erfolgserlebnisse durch Spielformen simulieren. Es war wie verhext“, sagt Cokgez und fügt an: „Der entscheidende Impuls kam aus dem Team. Die wollten plötzlich ihren freien Sonnabend opfern und trainieren.“

„Das hat Willen symbolisiert und Lockerheit gebracht“, sagt Acer, der die letzten Minuten gegen Frisia wie ein Zuschauer von der Tribüne verfolgen musste, weil er in der 87. Minute die Ampelkarte sah: „Erst dachte ich an ein Deja-vu, dass wir wieder eine 2:1-Führung in den letzten Minuten aus der Hand geben würden. Aber dem war nicht so. Was nach dem Schlusspfiff in der Kabine abging, habe ich selten erlebt. Es wurde getanzt und gesungen. Ich wollte gar nicht mehr weg.“