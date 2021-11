Der SV Eichede und der SV Todesfelde sind die heißesten Eisen für den Platz in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga. Jeder Punktverlust könnte sich rächen. Entsprechend ambitioniert gehen die Todesfelder in die drei Spiele vor der Winterpause: Neun Punkte sollen her.