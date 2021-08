Kaltenkirchen

Für die Fußballer der Kaltenkirchener TS beginnt die Saison in der Verbandsliga-Staffel West am Sonntag, 22. August, mit einem Kracher: Das Team von Trainer Rene Sixt tritt ab 15 Uhr im Stadtderby bei der FSG Kaltenkirchen an. „Wir wollen um die Meisterschaft mitspielen und aufsteigen“, sagt Sixt. „Wir besitzen viel Potenzial, haben viel Tempo im Team und technisch sind die meisten Spieler gut ausgebildet.“

Vor einem Jahr startete die KT mit vier Siegen und einem Remis bärenstark – dann stoppte die Corona-Pandemie die Erfolgsserie. Seine Elf könne auch in der neuen Serie jeden Gegner in der Verbandsliga schlagen, meint Sixt. „Es ist aber nicht nur wichtig, in den Topspielen zu überzeugen. Wir müssen auch in den anderen Partien unsere Punkte holen“, betont der Trainer, der VfR Horst und FC Reher/Puls als schärfste Rivalen im Titelrennen erwartet.

Neuzugänge haben die Kaltenkirchener nicht zu integrieren. Lars Jung (Kisdorf), Ben Mügge (SVHU), Josef Jueidi (Todesfelde) und Maximilian Kobs (SSC Phoenix Kisdorf) sind bereits zur später abgebrochenen Punktrunde 2020/21 zur Sixt-Elf gestoßen. Kobs kämpft sich nach seinem Kreuzbandriss gerade ins Team zurück. Die anderen drei sind die erhofften Verstärkungen. Milan Hamelmann (Auslandsjahr) und Niklas Last (Profi im E-Sport Autorennen) sind nicht mehr dabei.