Kiel

Der FC Kilia ist Kieler Kreispokalsieger der Saison 2020/21. Mit 2:0 setzte sich der Landesligist am Sonnabend an der Kieler Waldwiese gegen Ligakonkurrent TSV Klausdorf durch. Der Favorit rief zwar keine Glanzleistung ab, fuhr aber einen verdienten und ungefährdeten Sieg ein. „Wir haben das Ding gewonnen, und nur das zählt“, sagte Kilia-Coach Nicola Soranno nach dem Finalerfolg.

Grossmann rettet gegen Petrick im letzten Moment

Sein Team ergriff von Beginn an die Initiative. Früh hätte Kilia in Führung gehen können, wenn Klausdorfs Abwehrspieler Daniel Grossmann einen Torabschluss von Benjamin Petrick nicht im letzten Moment von der Linie gekratzt hätte (9.).

Bis auf eine Vielzahl an Ecken, aus denen kaum gefährliche Torabschlüsse resultierten, konnte Kilia seine Überlegenheit in der Folge allerdings kaum nutzen. Klausdorf verteidigte leidenschaftlich. So wurde es erst wieder gefährlich, als TSVK-Keeper Tobias Paulat nach einem Freistoß von Julius Alt das Leder erst im Nachfassen unter Kontrolle brachte (25.) und einen Distanzschuss von Serhat Yazgan über die Latte lenkte (33.).

Neuer Flügelflitzer Luca Aouci fügt sich prompt ein

Eine turbulente Endphase der ersten Halbzeit begann. Nach einer Unaufmerksamkeit von Kilia-Verteidiger Florian Foit kam Klausdorf zur ersten nennenswerten Torchance, die Jonas Hilmer ungenutzt ließ (40.). Das rächte sich keine Minute später, als Kilias Neuzugang Luca Aouci den Favoriten im direkten Gegenzug per Volley in Führung brachte. Erst vergangene Woche hatte Kilia die Spielberechtigung für den 22-jährigen Flügelspieler erhalten, der von Regionalligist 1. FC Phönix kam und sich mit dem Endspiel-Treffer prompt einfügte. „Wir wissen, was wir mit ihm für einen Spieler verpflichtet haben“, sagt Soranno. „Er ist ein Transfer für die Zukunft. Von dem werden wir noch länger etwas haben.“

Yannik Jakubowski sorgt für die Vorentscheidung

Weil der TSVK nach Vorarbeit des agilen Philipp Andre Harder durch einen Kopfball von Hilmer die schnelle Antwort verpasste, ging es aus Sicht der Klausdorfer mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

In der zweiten Hälfte blieben Chancen Mangelware. Für die Vorentscheidung hätte nach 83 Minuten und einem schnell vorgetragenen Angriff wieder Aouci sorgen können, doch Lennart Bossen rettete im letzten Moment. Der TSVK bemühte sich um den Ausgleich, zwingende Aktionen blieben allerdings aus. Stattdessen sorgte ein Fehler im Aufbauspiel drei Minuten vor dem Ende für den Knock-out durch den eingewechselten Yannik Jakubowski.

Nicola Soranno: „Froh, dass die Spiele auch mal so laufen“

„Mir war klar, dass es diesmal nicht so lockerleicht werden würde wie beim 7:0-Sieg gegen Altenholz im Halbfinale“, sagte Soranno. „Ich bin froh, dass die Spiele auch mal so laufen. So merken meine Jungs, dass wir unsere Gegner nicht im Vorbeigehen schlagen.“

Beim Klausdorfer Trainerkollegen hielt sich der Frust nach der Niederlage in Grenzen. „Natürlich träumt man von der Sensation. Man muss die Dinge aber auch realistisch einordnen. Hätte man bei einem Wettanbieter auf diese Paarung tippen können, hätte man für seinen Einsatz im Fall eines Klausdorfer Sieges wohl mindestens das 20-fache gewonnen“, so TSVK-Coach Dennis Trociewicz.

FC Kilia Kiel: Im Landespokal wartet Regionalligist Phönix Lübeck

Wie hoch die Siegchancen am kommenden Sonnabend (7. August, 15 Uhr) für Kilia sind? Durch den Kreispokalsieg haben sich die Kieler für das Landespokal-Achtelfinale qualifiziert und treffen dort auf den 1. FC Phönix Lübeck. Für Aouci ein schnelles Wiedersehen mit dem Ex-Klub.

Sein neuer Trainer, Nicola Soranno, zeigt sich vor dem Duell selbstbewusst. „Wir haben in der Vorbereitung gezeigt, dass wir auch gegen Regionalligisten bestehen können. In solchen Spielen ist alles möglich.“

Von Jan Claas Harder und Clemens Behr