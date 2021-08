Kiel

Der Kiliaplatz am Hasseldieksdammer Weg ist aktuell eine Baustelle. Der Rasen? Abgetragen. Die Seitenlinien? Überdeckt von Erdwällen. Die Spielerbänke? Auf dem Parkplatz abgelegt. Bis Ende des Jahres soll hier ein Kunstrasenfeld entstehen. Dann beginnt eine neue Ära für den Verein, der den großen sportlichen Umbruch im Februar mit der Verpflichtung von Trainer Nicola Soranno eingeleitet hat.

Starke Testspiele und Landespokal-Coup: Kilias Top-Vorbereitung

Der 32-Jährige ist der neue Architekt des FC Kilia. Oder Architekt des neuen FC Kilia? Das Fundament für eine erfolgreiche Zeit scheint Soranno nach wenigen Monaten im Amt bereits gelegt zu haben. Die Ergebnisse aus der Vorbereitung beeindrucken: Siege gegen die Oberligisten aus Oldenburg und Bordesholm, Regionalligist Holstein II, Kreispokalsieger im Finale gegen den TSV Klausdorf und der Landespokal-Coup gegen Viertligist Phönix Lübeck. Schon die Auswahl der Testspielgegner zeigt, wo das Trainerteam hin will.

„Kilia ist ein traditionsreicher Klub. Die letzten Jahre haben sich viele daran versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen, sind aber gescheitert. Wir wollen das jetzt schaffen, und ich bin froh, meinen Teil beitragen zu können“, sagt Soranno vor dem ersten Ligaspiel als Trainer, am Sonnabend (16 Uhr, beim MTSV Hohenwestedt). Zurückhaltung klingt anders. Kampfansagen auch.

Großes Gepolter, das in der Vergangenheit womöglich zu oft aus dem Vereinsumfeld zu hören war, liegt Soranno fern – zumindest neben dem Fußballplatz. Doch im Training wird er laut. „Offene Stellung!“, „Nicht totstoppen den Ball!“, „Der erste Kontakt ist entscheidend!“. Pausenlos und mit rauer Stimme schallen während einer Passübung seine Anweisungen über den Platz.

Nicola Soranno: Drei Jahre Co-Trainer unter Ole Werner

2014 begann der Italiener in der U 16 von Holstein Kiel seine Trainerlaufbahn, war ab der Saison 2016/17 in der U 23 für drei Jahre Assistent unter dem jetzigen KSV-Coach Ole Werner und wurde nach dessen Abgang zu den Profis zum Cheftrainer befördert.

Derbysieger: Holsteins Co-Trainer Nicola Soranno (rechts) jubelt mit Chefcoach Ole Werner (links) im November 2018 über den 2:1-Sieg von Holsteins U23 gegen den VfB Lübeck. Quelle: Jan-Phillip Wottge

„Nicola hat die Holstein-DNA“, hatte Kilias Sportlicher Leiter Harry Witt bei Sorannos Verpflichtung im Februar erklärt. Soranno kann damit nicht so viel anfangen. „Ist es wirklich so, dass Klubs eine DNA haben, oder geben die Trainer die vor? Dann werden wir eine eigene Kilia-DNA entwickeln.“

Soranno: „Habe von allen Trainerkollegen bei Holstein viel mitgenommen“

Dass seine Zeit bei der KSV ihn geprägt hat, daraus macht Soranno keinen Hehl. Ob von Christian Riecks, Olli Wuttke, Benjamin Szodruch oder Ole Werner: Von allen Trainerkollegen bei Holstein habe er viel mitgenommen. „In erster Linie die Arbeitshaltung“, sagt er. „So ein Trainerjob bedeutet nicht nur, mal eben zum Spiel oder Training zu fahren.“ Sondern als Erster und Letzter auf dem Platz zu stehen, die Gedanken beinahe pausenlos um das Spiel kreisen zu lassen.

„Ole (Werner, d. Red.) und ich haben uns immer gefragt: Wie hätten wir früher gerne Fußball gespielt?“, fährt er fort. Die Antwort auf die Frage lässt sich in Ansetzen bereits im Kilia-Spiel erkennen: hohes Anlaufen, egal wie der Gegner heißt; auch unter Druck spielerische Lösungen finden – wobei es sein Team damit im Landespokal gegen Phönix Lübeck in manchen Situationen übertrieb, sich selbst in die Bredouille brachte. Vielleicht ein Indiz, wie sehr das Team die Ideen des Trainers schon verinnerlicht hat.

FC Kilia: Transfers mit Holstein-Vergangenheit

Mit Florian Foit, Julius Alt (beide PSV Neumünster), Jan Matti Seidel (Preetzer TSV), Berat Ayyildiz (Frisia 03 Risum-Lindholm) und Tom Baller (Holstein Kiel II) – alle neu bei Kilia – hat Soranno schon bei den Störchen zusammengearbeitet. „Für mich war klar: Wenn ich das mache, brauche ich gewisse Charaktere in der Mannschaft und Spieler, die meine Art Fußball zu spielen, schon kennen“, erklärt er. Und fügt mit Verweis auf die „Strahlkraft“ seines Klubs an: „Wäre ich woanders Trainer geworden, wäre nicht jeder dieser Spieler gekommen.“ Was Soranno meint: Kilia zieht in Kiel. Und soll es künftig wieder stärker tun.