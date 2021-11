Kiel

Der Budenzauber kehrt zurück. Am 8. Januar 2022 stürmen die Kicker wieder die Wunderino Arena in Kiel. Der Vorverkauf für das Lotto Masters 2022 läuft. Sieben Teams haben bereits das Masters-Ticket gelöst. Neben Zweitligist Holstein Kiel qualifizierten sich auch die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, der VfB Lübeck, der Heider SV und der 1. FC Phönix Lübeck direkt für das Hallenfußball-Spektakel. Als Herbstmeister ihrer Oberligastaffeln gelang zudem dem SV Eichede und dem Eckernförder SV der Sprung in die Landeshauptstadt.

TSV Bordesholm fordert den SV Todesfelde in Eutin heraus

Aber wo ist der Titelverteidiger SV Todesfelde? Der muss eine Ehrenrunde drehen, um den letzten vakanten Platz im traditionellen Achterfeld zu ergattern. Erstmals in der Masters-Historie wird ein Teilnehmer in einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz ermittelt. Am Sonnabend um 13.30 Uhr fordert der TSV Bordesholm im Eutiner Waldeck den Masters-Champion von 2020 heraus. Beide Teams belegten am Stichtag in ihren Oberligastaffeln jeweils den zweiten Platz.

Ein Hallenmasters ohne Titelverteidiger und ohne die gelb-blaue Fan-Karawane aus Todesfelde? Nahezu unvorstellbar. „Es ist schade, dass ein Titelverteidiger, so er aus der Oberliga kommt , nicht automatisch qualifiziert ist. Aber das geben die Regularien nicht her. Gleiches galt für den TuS Hartenholm nach dem Sensationssieg“, sagt SVT-Coach Sven Tramm und fügt an: „Wir haben es ja noch selbst in der Hand, dabei zu sein.“

Sörensen: „Für Amateursportler gibt es einfach nichts Größeres“

Alles oder nichts? Große Bühne oder nur in der Zuschauerrolle? Der TSV Bordesholm geht als Underdog ins Duell mit dem SV Todesfelde. „Genau darin liegt unsere Chance. Jeder wettet auf Todesfelde, aber wir werden 90 Minuten oder länger alles dafür tun, um im Januar beim Masters auflaufen zu dürfen. Für Amateursportler gibt es einfach nichts Größeres“, erklärt Bordesholms Trainer Björn Sörensen.

Ist die Ruhe selbst trotz des Spiels gegen SV Todesfelde: Bordesholms Trainer Björn Sörensen. Quelle: Jan-Phillip Wottge

Dass in einem Spiel alles auf dem Spiel steht, birgt dabei besondere Brisanz. „Anders als vor einem Punktspiel werden wir jetzt in der Spielvorbereitung viel auf Emotionen setzen“, verrät Sörensen: „K.-o.-Spiele haben ihre eigene Charakteristik. Todesfelde ist dank Landespokal und DFB-Pokal sicherlich etwas erfahrener, was solche Spiele anbetrifft“, orakelt der 35-jährige Coach.

Bordesholm und Todesfelde – da treffen Welten aufeinander: „In Bezug auf die Kaderzusammenstellung, die Infrastruktur und das Finanzielle bewegt sich der SVT dank hervorragender Arbeit in anderen Sphären. Eine Masters-Teilnahme wäre für Bordesholm nicht nur vom Prestige wichtig, sondern es lockt auch Sponsoren an. Die Qualifikation 2020 hat uns sehr geholfen“, sagt Sörensen, der am Sonnabend mit Nicky Bräunling (Zerrung), Florian Härter (Fortbildung) und Philipp Spohn (Frankreich) auf drei Leistungsträger verzichten muss.