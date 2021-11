Am Sonnabend um 13.30 Uhr trifft der TSV Bordesholm im Waldeck (Eutin) auf den SV Todesfelde, um auf neutralem Platz den letzten Teilnehmer am Lotto Masters 2022 zu ermitteln. Nur der Sieger läuft am 8. Januar 2022 in der Kieler Wunderino-Arena zum Budenzauber auf.