Kreis Segeberg

„Mission erfüllt – Verbandsliga-Meister 2022“. So steht es auf den T-Shirts, in denen die Fußballer der Kaltenkirchener TS den vorzeitigen Staffelsieg in der Westgruppe feierten. Um die Party zu starten, musste die Elf von Trainer René Sixt nicht einen einzigen Tropfen Schweiß vergießen: Das schon länger abgestiegene Schlusslicht VfL Kellinghusen trat nach einigem Hin und Her beim Spitzenreiter nicht an.

Das konnte die Partylaune der Kaltenkirchener nicht trüben. Am Spieltag trafen sich Spieler und Staff im Stadion am Marschweg und feierten den ersten Aufstieg einer KT-Männermannschaft seit 22 Jahren. Seinerzeit führte Jens Blohm die Kaltenkirchener in die Bezirksoberliga. Nach einigen Strukturreformen wurde die KT zum Inventar der Verbandsliga, die jetzt in Richtung Landesliga verlassen wird.

Am siebten Spieltag übernahmen die Kaltenkirchener die Tabellenführung und gaben sie nicht mehr her. „Die zweite Elf des Heider SV war anfangs vor uns, fiel dann aber ab“, sagt Sixt. „Ich denke, dass wir die beste Mannschaft der Liga sind und verdient aufsteigen. Auch wenn wir wegen der vielen Spielausfälle in der Rückrunde nicht mehr so richtig in den Rhythmus gekommen sind.“ Aber auch Arbeitssiege bringen drei Punkte. „Nun haben wir noch zwei Spiele in Heide und bei der Spielvereinigung Holstein-West 19, die werden wir seriös angehen.“

Lesen Sie auch Holstein Kiels Finn Porath weckt Interesse bei anderen Vereinen

Flügelflitzer Lennart Pietsch wird wie viele andere KT-Spieler sportliches Neuland betreten: „Vor der Saison war meine Erwartungshaltung nicht, dass wir unbedingt aufsteigen. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Wir sind ein richtig gutes Team, haben starke Individualisten, die sich sehr gut einbringen. Ich habe mega Bock auf die Landesliga, in der wir uns erstmal auf den Klassenerhalt konzentrieren sollten.“

Thomas Langhein, der Vorsitzende der Kaltenkirchener Turnerschaft, ist stolz: „Für uns alle ist der Aufstieg etwas ganz Besonderes. Wenn wir in der Landesliga eine Rolle spielen wollen, müssen wir uns qualitativ verstärken. Als Verein sind wir sehr gut aufgestellt, können den Spielern auch was bieten. Unsere Stadt hat ebenfalls das Potenzial für die Landesliga.“

KT will den Kader weiter verstärken

In den verbleibenden Partien können die Kaltenkirchener Daniel Buhrke (zuvor SSC Phoenix Kisdorf) einsetzen, der nun spielberechtigt ist. Für die kommende Serie haben mit Jonas Jeschke (SV Barmbek-Uhlenhorst) und Marcel Boldt (SG Oering-Seth) zwei weitere Neuzugänge mit Kisdorfer Vergangenheit zugesagt. Der einzige Abgang ist bisher Bryan Lilja, den es nach Berlin zieht.

„In der Landesliga wird ein schnellerer Fußball gespielt“, weiß der Sportliche Leiter Boris Völker, der als Trainer mit Phoenix Kisdorf ein Jahrzehnt lang zwischen Verbands- und Landesliga pendelte. „Wir müssen robuster werden und fit sein. Wichtig ist auch, dass wir in der Breite des Kaders gut aufgestellt sind. Daran arbeiten wir gerade“, kündigt Völker weitere Neuzugänge an.

Lesen Sie auch SV Todesfelde löst das Ticket für die Aufstiegsspiele zur Regionalliga

KT-Stadtrivale FSG Kaltenkirchen kassierte in Heiligenstedten eine 0:4 (0:3)-Niederlage. Nachdem mit einem energischen Zwischenspurt der Klassenerhalt perfekt gemacht wurde, scheint die Luft bei der Elf von Trainer Sven Tepsic ein wenig raus zu sein. Die Kaltenkirchener kassierten bereits in der zweiten Minute das 0:1 durch Christian Klatte. Als dem Abwehr-Haudegen Torben Günther (26.) beim Rettungsversuch ein Eigentor unterlief, stand es 0:2. Sekunden vor dem Pausenpfiff erzielte Moritz Steinmann den dritten Treffer. Alexander Gottselig (66.) legte sogar noch das 4:0 für den Tabellendritten Heiligenstedten nach.

Südstaffel: SC Rönnau 74 verliert in Unterzahl

In der Verbandsliga-Südstaffel verpasste der Tabellendritte SC Rönnau 74 die letzte Chance, doch noch in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Nach langer Unterzahl kassierte die Elf von Sören Warnick beim WSV Tangstedt (2.) eine 0:3 (0:1)-Niederlage. In der 24. Minute wusste sich Sebastian Buss nur mit einer Notbremse zu helfen und sah dafür die rote Karte. Zehn Rönnauer fighteten verbissen, ihr Abwehrbollwerk hielt lange. Doch in der 81. Minute erzielte Robin Schlichte das 1:0 für die Platzherren, die gegen ermüdete Rönnauer durch Janik Jensen per Elfmeter (86.) und Jarno Könemann (88.) zwei weiteren Tore nachlegten.

Es war Manuel Cavalho, der die zweite Elf des SV Todesfelde im Spiel der Südstaffel gegen den TSV Bargteheide in die Erfolgsspur führte. Der Youngster traf in der achten Minute zum 1:0. Henrik Schuldt (57.) erhöhte, ehe Carvalho (73.) den Doppelpack schnürte und mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte. Das 1:3 in der Nachspielzeit durch einen Freistoß des Bargteheiders Joey Jos van Unen tat dem Tabellenvierten Todesfelde II nicht mehr wirklich weh. Den Treffer kassierte Lauriz Losser. Der Feldspieler stand zwischen den Pfosten, weil SVT-Keeper Lukas Helmer kurz zuvor gegen einen anstürmenden Bargteheider die Notbremse gezogen hatte.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterdessen holte sich der Leezener SC bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel ein 0:3 (0:0) ab. Das Spiel der Nachbarn im Mittelfeld der Tabelle kippte zugunsten der Platzherren, als Tim Westphal (50. / 51.) ein Doppelschlag glückte. Johann Habeck (89.) schenkte den Leezenern das 3:0 ein, bei denen Trainer Marco Heß nach der Pause selbst auf dem Rasen mitmischte.

Von Nils Göttsche und Jürgen Brumshagen