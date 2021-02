Fußball-Drittligist VfB Lübeck verzichtet im Abstiegskampf auf Florian Riedel. Der 30-Jährige, der am Montag nach öffentlich geäußerter Kritik an handelnden Personen für 14 Tage vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert worden war, wurde am Donnerstag „dauerhaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen“.